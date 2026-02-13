ANKETA Hrvatska bez navijača protiv Engleske u Ligi nacija. Gdje bi 'Vatreni' trebali igrati?

Nakon što je Hrvatska saznala protivnike u Ligi nacija i datume kada će igrati utakmice, stigao je "hladan tuš" za navijače. Hrvatska će prve dvije utakmice, gostovanje u Češkoj i domaći ogled s Engleskom, morati igrati bez navijača. Uefa je HNS kaznila zbog rasističkog i diskriminirajučeg ponašanja hrvatskih navijača na utakmicama Hrvatska - Francuska u Splitu i Francuska - Hrvatska u Parizu u prošlom izdanju Lige nacija.

Pokretanje videa... 01:22 Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' | Video: 24sata/pixsell

"Ukupno je Hrvatski nogometni savez zbog ponašanja navijača kažnjen s 93.000 eura, jednom domaćom utakmicom bez gledatelja, jednom gostujućom utakmicom bez gostujućih (hrvatskih) navijača i financijskom kompenzacijom Francuskom nogometnom savezu zbog štete nastale na stadionu Stade de France", prenio je HNS tada odluku Uefe.

Susret Hrvatske i Engleske igra se 3. listopada te će se igrati pred praznim tribinama, a u anketi vas pitamo u kojem gradu bi Hrvatska trebala igrati s Engleskom.