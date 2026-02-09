ANKETA I Mile Kekin napravio navijačku pjesmu. Glasajte koja vam je najdraža za nabrijavanje

Svjetsko prvenstvo sve je bliže što znači da kreću nove navijačke pjesme. Tako je jednu osmislio i objavio Mile Kekin pod nazivom "Hrvatska je raj na zemlji". To je bio odgovor premijeru Plenkoviću kako on nema navijačku pjesmu pa je u kratkom roku izbacio pjesmu "za nabrijavanje sportaša".

Tako opet dolazimo do vječnog pitanja. Koja vam je najdraža navijačka pjesma? Hoće li "Hrvatska je raj na zemlji" zaživjeti među navijačima i igračima? Prije Kekinove pjesme stigla je još jedna zanimljiva "stvar" pod nazivom "Mi Hrvati". Nije se najbolje primila za sada, ali do Svjetskog prvenstva ima još vremena pa možda uđe u uho. Dakako, stari navijački hitovi još uvijek su u modi, a neće nikad ni izaći.

Tu su dakako "Neka pati koga smeta", "Igraj moja Hrvatska, "Neopisivo", "Mare i Kate" i drugi hitovi koji su nosile naše reprezentacije u rukometu, nogometu i ostalim sportovima do medalja i "nabrijavali" naše navijače. U anketi glasajte koja vam je najdraža navijačka pjesma.