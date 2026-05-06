ANKETA Je li Atletico oštećen protiv Arsenala? Ekspert: Start je za kaznu, ali nije to ključno

Polufinalna utakmica Arsenala i Atletica (1-0) nije prošla bez sudačkih kontroverzi, a gosti iz Madrida najviše se žale na dvije situacije u kojima su tražili kaznene udarce.

U jednoj se našao Antoine Griezmann, kojeg je u kaznenom prostoru Arsenala nagazio Riccardo Calafiori i prošao bez kazne. Specijalizirana stranica za sudačke odluke Archivo VAR smatra da je sudac pogriješio i da je sudac trebao dosuditi penal. Situaciju pogledajte OVDJE.

Druga je situacija ona u kojoj se našao Giuliano Simeone pred golom Arsenala, izbjegao golmana i pokušao pucati na prazan gol, ali promašio je loptu u ključnom trenutku. Pratio ga je Gabriel do kraja akcije, a za Archivo VAR stoper Arsenala napravio je prekršaj. Situaciju pogledajte OVDJE.

"Gabriel grabi i destabilizira Simeonea kada je Argentinac trebao biti na prazan gol. Stisak nije prejak, ali je dovoljan da spriječi napadača da puca. To je penal", smatraju.

Sudačke odluke je prokomentirao i trener madridskog kluba Diego Simeone nakon utakmice:

- Neću ulaziti u to. Svi smo vidjeli situaciju, ali ne želim tražiti izgovore - rekao je nakon utakmice.

Sudački ekspert Alfonso Pérez Burrull također je prokomentirao situaciju s potencijalnim penalom na Griezmannu.

- Postoji kažnjiva akcija nad Francuzom, ali prethodno je njemački sudac pokazao na prekršaj Pubilla koji je skočio na Arsenalovog braniča dok je ovaj htio izbiti loptu - rekao je za Radio Marcu.

Sve u svemu, Atletico je ostao bez trofeja ove sezone, a do kraja sezone će pokušati prestići Villarreal na trećem mjestu La Lige.