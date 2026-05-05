FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Raskinula zaruke pa se udala za kolegu, stiže im i beba

Barbara Matić Đinović i Filip Đinović očekuju prvo dijete! Nakon romantičnog vjenčanja u Splitu i Beogradu, sretni par proživljava najljepše trenutke svog života
Zlatna hrvatska olimpijka Barbara Matić Đinović (29) i njezin suprug, srpski judaš Filip Đinović (30), proživljavaju najsretnije dane. Nakon vjenčanja koje je iznenadilo javnost i dvostrukog slavlja koje je ujedinilo Split i Beograd, par je potvrdio da najesen očekuje prvo dijete.
Njihova ljubavna priča, koju su ispunili neočekivani preokreti, dokaz je da život ponekad piše najljepše romane upravo onda kad se najmanje nadamo.
Početak 2025. za Barbaru je donio veliku životnu promjenu. Nakon šestogodišnje veze i zaruka s Franom Vugdelijom, s kojim je već planirala veliko vjenčanje, naša najuspješnija judašica potvrdila je prekid. Otkrila je da su odlučili krenuti svatko svojim putem.
- Privatne stvari volim zadržati za sebe, ali mogu reći da smo odlučili svatko krenuti svojim putem. Zahvalna sam na svemu što smo zajedno prošli i uvijek ću s lijepim mislima gledati na taj dio života - rekla je tada Barbara za Story.
Nedugo nakon toga, u proljeće, fotografija na njezinom Instagram profilu sa srpskim judašem Filipom Đinovićem pokrenula je glasine o novoj ljubavi. Iako svoj privatni život uglavnom drži podalje od javnosti, par je ubrzo potvrdio vezu, a ispostavilo se da njihovo poznanstvo seže daleko u prošlost.
Upoznali su se desetak godina ranije na jednom od brojnih judaških turnira, no život ih je ponovno spojio tek nedavno, kada su odlučili da je to ono pravo.
Ljubav su okrunili brakom u listopadu 2025. Glavna ceremonija održana je u Dalmaciji, u intimnom i opuštenom ozračju. Civilno vjenčanje upriličeno je na imanju u Seget Vranjici, nakon čega se slavlje sa stotinjak uzvanika nastavilo u splitskom hotelu Ambassador. Barbara je blistala u elegantnoj vjenčanici otvorenih ramena, a za prvi ples odabrali su bezvremenski hit Olivera Dragojevića "Vjeruj mi".
- Bilo je stvarno emotivno i lijepo, a budući da nismo pisali zavjete, na trenutke spontano i smiješno. Filipu se lokacija posebno svidjela, a i meni je bilo važno da ne bude klasična sala za vjenčanje. Htjeli smo ležerniji ugođaj - kazala je olimpijka.
Mjesec i pol dana kasnije, svadbeno slavlje organizirali su i u Filipovom rodnom Beogradu. Kako su objasnili, željeli su proslaviti s članovima obitelji i prijateljima koji zbog udaljenosti ili godina nisu mogli doći u Split. Beogradska proslava bila je neformalnija večera i druženje, a Barbara je za tu prigodu odabrala elegantnu bijelu kombinaciju bluze i duge suknje, umjesto klasične vjenčanice.
Nakon vjenčanja, Barbara je uzela suprugovo prezime Đinović, a kao bazu za zajednički život odabrali su njezin rodni Split. Filip, koji je također istaknuti judaš, sudac i trener, preselio se u Dalmaciju i, prema Barbarinim riječima, odlično se snašao.
- Imamo sličan smisao za humor, dobro se razumijemo i s njim je sve jednostavno - otkrila je tajnu njihova sklada.
U jednom je intervjuu kroz smijeh dodala kako se život u braku nije promijenio, osim što se suprug šali da sada malo više viče na njega.
Još krajem prošle godine otkrili su da razmišljaju o proširenju obitelji te da je to nešto što oboje žele u budućnosti. Ta se želja uskoro i ostvarila. Par je u utorak objavio sretnu vijest da očekuju prinovu, otkrivši da beba stiže najesen. Time je njihova sportska i ljubavna priča dobila najljepši mogući nastavak. (*uz korištenje AI-ja)
