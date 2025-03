ANKETA Je li Gattuso smio tako reagirati prema Jošku Jeličiću? Evo što su poručili s televizije

Joško Jeličić poznat je kao nogometni komentator bez dlake na jeziku koji nerijetko sarkazmom stane mnogima na žulj, ali je ono što je Gennaro Gattuso napravio nakon poraza Hajduka od Rijeke na Rujevici (3-0) ipak neviđeno u hrvatskom medijskom prostoru.

Nakon što se odbio rukovati s Jeličićem, Gattuso je rekao Jeličiću da je "zla osoba" i da više neće govoriti za televiziju dok je on prisutan. Pozvao ga je da ga kritizira licem u lice. Malo je reći da su voditeljica Valentina Miletić i drugi komentator MAXSporta Hrvoje Vejić bili šokirani i neko su vrijeme potpuno šutjeli dok je trajala verbalna paljba bivšeg hrvatskog i talijanskog reprezentativca.

Gattuso se resetirao dok je nastavio razgovarati s voditeljicom o utakmici, a onda i na press konferenciji sasuo paljbu po Jeličiću, dok je on to sve relativno mirno podnio. Kako neslužbeno doznajemo, iz MAXSporta se o ovom slučaju neće posebno oglašavati, smatraju kako je sve rekao Jeličić u emisiji, a Gattuso je i dalje obavezan davati izjave nakon utakmice prema ugovoru o TV pravima. No hoće li to idući put biti bez prisustva Jeličića, nije poznato.