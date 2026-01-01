Zaručnika brine kad pozira bez gaćica. Najljepša sportašica na svijetu sad ima i novi problem

Šokantan pad ledene kraljice Jutte Leerdam ugrozio je njezin olimpijski san! Zaručnik Jake Paul tješi je dok se bori s kontroverznom prošlošću i pažnjom javnosti zbog njenih fotografija bez gaćica
Nizozemska brzoklizačica Jutta Leerdam (27), koju mnogi smatraju najatraktivnijom sportašicom svijeta, doživjela je šokantan pad na nacionalnim kvalifikacijama za Zimske olimpijske igre u Milanu. Njen san o zlatu u Milanu sada ovisi o odluci saveza, a najveća podrška u teškim trenucima joj je kontroverzni youtuber i boksač Jake Paul, čija je prošlost trn u oku njezinoj obitelji.
Foto:
Foto Instagram
Pet dana drame u areni Thialf u Heerenveenu donijelo je rasplet kakvom se nitko nije nadao. Od tri najveće nizozemske uzdanice za olimpijsko zlato na nadolazećim Zimskim igram, dvije se neće natjecati u svojim najjačim disciplinama. Brutalni nizozemski sustav kvalifikacija, koji se smatra najpravednijim, ali i najnemilosrdnijim na svijetu, ne prašta loš dan. Ideja je jednostavna: na Igre idu oni koji su tog trenutka najspremniji, a ne oni koji su dominirali mjesecima ranije.
Foto Instagram
Upravo je taj sustav postao koban za Juttu Leerdam. Svjetska prvakinja i srebrna iz Pekinga 2022. pala je u najjačoj disciplini, utrci na 1000 metara, i ostala bez automatske kvalifikacije. Sudbina joj nije bila naklonjena ni na 1500 metara, a slično se dogodilo i njenoj sunarodnjakinji Joy Beune, koja je bila neporažena cijele sezone, ali je kiksala kada je bilo najvažnije. S druge strane, potpuni trijumf ostvarila je Femke Kok, koja je osigurala nastup u čak tri discipline.
Foto Instagram
Svijet je obišla snimka uplakane Jutte kako napušta ledenu stazu nakon pada koji je uništio njen primarni olimpijski san. Njen zaručnik, youtuber koji je postao boksač, Jake Paul, bespomoćno je gledao s tribina, i sam se oporavljajući od teškog nokauta i loma čeljusti koje je doživio samo tjedan dana ranije u meču protiv Anthonyja Joshue.
Foto Instagram
- Srce mi je slomljeno. Znam da je ovo cijeli njezin život. Cijeli njezin san i sve za što je tako naporno radila. Ovaj je sport tako bizaran - rekao je Paul novinarima nakon utrke, dodavši kako se nada da će "pravda biti zadovoljena" i da će Jutta ipak dobiti priliku predstavljati Nizozemsku.
Foto Instagram
- Ne znam što se dogodilo. Osjećaj je bio kao da sam stala na nešto. Potpuno sam proklizala. Uopće ne znam je li bilo nečega na ledu, ali tako se činilo. Tako dobro kližem na treninzima i bila sam tako uzbuđena - izjavila je slomljena klizačica.
Foto Instagram
Njena nada sada leži u drugom mjestu koje je osvojila dva dana kasnije u utrci na 500 metara. Iako joj to nije najjača disciplina, taj rezultat drži njene olimpijske snove na životu. Konačnu odluku donijet će nizozemski olimpijski odbor početkom siječnja, koji ima diskrecijsko pravo odabrati sportaše na temelju rezultata tijekom cijele sezone.
Foto Instagram
- Osvojila sam posljednje Svjetske kupove. Uvijek sam bila barem među prve dvije na svjetskoj razini. Nadam se da će pogledati moju razinu, uključujući i današnju, kako sam klizala prije pada, i napredak koji ostvarujem - apelirala je Leerdam.
Foto Instagram
Dok čeka odluku koja će joj odrediti sudbinu, Jutta Leerdam ima bezrezervnu podršku svog zaručnika. Paul je na Instagramu objavio njenu snimku s leda uz poruku: "Tako sam ponosan na tebe, ratnice". No, dok je on njena najveća utjeha, "celebrity cirkus" koji ga okružuje velika je briga za njenu obitelj.
Foto Instagram
Juttini roditelji, Monique i Ruud, i sami sportaši, navodno su duboko zabrinuti zbog kontroverzne prošlosti budućeg zeta. Paulova povijest ispunjena je skandalima: od otkaza u Disneyju zbog neprimjerenih psina, optužbi za prijevaru, rasističkih ispada, pa sve do ozbiljnih optužbi za seksualno zlostavljanje, koje je on oštro demantirao. Njegov život potpuna je suprotnost "čistoj" sportskoj obitelji Leerdam.
Foto Instagram
- Posljednje što žele jest da je on odvuče od sporta i da to utječe na njenu karijeru. Jake lako može biti 'poništen' i ne žele da i ona krene tim putem - rekao je izvor blizak obitelji za britanske medije.
Foto Instagram
Ipak, par djeluje zaljubljenije no ikad. Upoznali su se kad joj je Paul poslao poruku na Instagramu pozvavši je u svoj podcast. Zaručili su se u ožujku, a Jutta često ističe kako je on "najromantičniji muškarac na svijetu" i da je iz nje "izvukao ono najbolje".
Foto Instagram
Osim po sportskim uspjesima i vezi s Paulom, Jutta Leerdam je i globalni fenomen na društvenim mrežama. S gotovo pet milijuna pratitelja na Instagramu, postala je prava influencerica i modna ikona, surađujući s brendovima poput Nikea, Diora i SKIMS-a Kim Kardashian.
Foto Instagram
Njena popularnost donosi joj i golemu medijsku pažnju, a mediji se često bave i njenim privatnim životom. Tako je odjeknula priča kako Jutta voli pozirati u kreacijama bez donjeg rublja, što je postala jedna od najčešćih tema vezanih uz nju izvan sportskih terena.
Foto Instagram
Dok čeka najvažniju odluku u karijeri, Jutta Leerdam balansira između svijeta vrhunskog sporta, golemog pritiska javnosti i veze koja intrigira milijune. Njen olimpijski san nije mrtav, ali je teško ranjen. Hoće li ledena kraljica dobiti priliku za iskupljenje u Milanu?
