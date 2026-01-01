Zaručnika brine kad pozira bez gaćica. Najljepša sportašica na svijetu sad ima i novi problem

Upravo je taj sustav postao koban za Juttu Leerdam. Svjetska prvakinja i srebrna iz Pekinga 2022. pala je u najjačoj disciplini, utrci na 1000 metara, i ostala bez automatske kvalifikacije. Sudbina joj nije bila naklonjena ni na 1500 metara, a slično se dogodilo i njenoj sunarodnjakinji Joy Beune, koja je bila neporažena cijele sezone, ali je kiksala kada je bilo najvažnije. S druge strane, potpuni trijumf ostvarila je Femke Kok, koja je osigurala nastup u čak tri discipline. | Foto: Instagram