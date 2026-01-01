Obavijesti

FOTO: KRAH OLIMPIJSKOG SNA

Zaručnika brine kad pozira bez gaćica. Najljepša sportašica na svijetu sad ima i novi problem

Šokantan pad ledene kraljice Jutte Leerdam ugrozio je njezin olimpijski san! Zaručnik Jake Paul tješi je dok se bori s kontroverznom prošlošću i pažnjom javnosti zbog njenih fotografija bez gaćica
Nizozemska brzoklizačica Jutta Leerdam (27), koju mnogi smatraju najatraktivnijom sportašicom svijeta, doživjela je šokantan pad na nacionalnim kvalifikacijama za Zimske olimpijske igre u Milanu. Njen san o zlatu u Milanu sada ovisi o odluci saveza, a najveća podrška u teškim trenucima joj je kontroverzni youtuber i boksač Jake Paul, čija je prošlost trn u oku njezinoj obitelji.
Nizozemska brzoklizačica Jutta Leerdam (27), koju mnogi smatraju najatraktivnijom sportašicom svijeta, doživjela je šokantan pad na nacionalnim kvalifikacijama za Zimske olimpijske igre u Milanu. Njen san o zlatu u Milanu sada ovisi o odluci saveza, a najveća podrška u teškim trenucima joj je kontroverzni youtuber i boksač Jake Paul, čija je prošlost trn u oku njezinoj obitelji.
