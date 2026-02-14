ANKETA Je li Igor Tudor pravi izbor za Tottenhamovu klupu?

Igor Tudor (47) novi je trener Tottenhama, objavio je Fabrizio Romano. Hrvatski trener je posljednji angažman imao u Juventusu koji je s njime raskinuo suradnju krajem listopada prošle godine. Tottenham ga je doveo do kraja sezone nakon čega planiraju dovesti nekadašnjeg trenera Mauricija Pochettina, trtenutačnog izbornika SAD-a koji planira napustiti klupu reprezentacije nakon Svjetskog prvenstva. Opcije su još nedavno otpušteni iz Marseillea Roberto de Zerbi i trener Bournemoutha Andoni Iraola.

Mnogima je ovaj potez Tottenhamove uprave nelogičan jer Tudor ne ostaje dugo u klubovima, a rezultati mu osciliraju. Jedino što je osvojio u trenerskoj karijeri bio je hrvatski kup 2013. godine s Hajdukom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:50 Predstavljanje Igora Tudora u Laziju | Video: 24sata/Twitter

U nijednom klubu se nije dugo zadržao, a upravo u Hajduku je ostao najdulje, odnosno nešto manje od dvije godine. U trenerskoj karijeri vodio je još PAOK, Karabukspor, Galatasaray, Udinese, Veronu, Marseille, Lazio i Juventus. Posljednji angažman imao je u Juventusu koji je s njime raskinuo suradnju krajem listopada 2025. godine.