ANKETA Je li Igor Tudor pravi izbor za Tottenhamovu klupu?

Je li Igor Tudor pravi izbor za Tottenhamovu klupu?

Piše Ivan Kužela,
Je li Igor Tudor pravi izbor za Tottenhamovu klupu?
Premier liga je najpraćenija nogometna liga na svijetu u kojoj se prati svaka promjena u kadru. Igor Tudor novi je trener Tottenhama, a u karijeri nije trenirao niti igrao na Otoku, stoga su mišljenja o njemu podijeljena

Igor Tudor (47) novi je trener Tottenhamaobjavio je Fabrizio Romano. Hrvatski trener je posljednji angažman imao u Juventusu koji je s njime raskinuo suradnju krajem listopada prošle godine. Tottenham ga je doveo do kraja sezone nakon čega planiraju dovesti nekadašnjeg trenera Mauricija Pochettina, trtenutačnog izbornika SAD-a koji planira napustiti klupu reprezentacije nakon Svjetskog prvenstva. Opcije su još nedavno otpušteni iz Marseillea Roberto de Zerbi i trener Bournemoutha Andoni Iraola.

Mnogima je ovaj potez Tottenhamove uprave nelogičan jer Tudor ne ostaje dugo u klubovima, a rezultati mu osciliraju. Jedino što je osvojio u trenerskoj karijeri bio je hrvatski kup 2013. godine s Hajdukom.

Predstavljanje Igora Tudora u Laziju 00:50
Predstavljanje Igora Tudora u Laziju | Video: 24sata/Twitter

U nijednom klubu se nije dugo zadržao, a upravo u Hajduku je ostao najdulje, odnosno nešto manje od dvije godine. U trenerskoj karijeri vodio je još PAOK, Karabukspor, Galatasaray, Udinese, Veronu, Marseille, Lazio i Juventus. Posljednji angažman imao je u Juventusu koji je s njime raskinuo suradnju krajem listopada 2025. godine.

