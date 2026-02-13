Romano: Pregovori Tottenhama i Igora Tudora u završnoj su fazi

Pisali smo o tome da je Igor Tudor na radaru Tottenhama kao jedan od kandidata za novog trenera, a pregovori kluba i trenera u završnoj su fazi, prenosi Fabrizio Romano.

Isti izvor navodi da je hrvatski trener kontaktirao Tottenham i bio bi spreman prihvatiti njihovu ponudu. Prema Romanu, pregovori Tudora i Tottenhama u završnoj su fazi. Plan "pijetlova" je da angažiraju privremenog trenera do kraja sezone, a potom angažiraju nekog novog.

Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

"Spursi su uvjereni da će do ponedjeljka zaposliti iskusnog privremenog trenera koji će odmah donijeti svoj utjecaj, prije nego što imenuju novog trenera na ljeto. Privremeni trener imat će šansu boriti se za trajni ugovor u nadolazećim mjesecima", rekao je Alasdair Gold, novinar koji se specijalizirao za praćenje Tottenhama.

I Gianluca Di Marzio piše o tome da je Tottenham ponudio Tudoru ugovor do lipnja, a da će Hrvat tu ponudu i prihvatiti. Bez posla je Tudor od kraja listopada kada je dobio otkaz u Juventusu.