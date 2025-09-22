ANKETA Je li Ousmane Dembele zaslužio osvojiti Zlatnu loptu?

Napadač PSG-a i francuske reprezentacije Ousmane Dembele (28) osvojio je Zlatnu loptu, najpoznatiju individualnu nagradu u nogometu. Dembele je bio ključan igrač Parižana u pohodu na trostruku krunu i prvu titulu europskog prvaka. Prošlu je sezonu završio s 35 golova i 16 asistencija.

Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

U užem izboru za Zlatnu loptu bili su još Lamine Yamal i Dembeleov suigrač iz PSG-a, Portugalac Vitinha. Top 5 zaokružili su Mohamed Salah (Liverpool) i Raphinha (Barcelona).

Pokretanje videa... 05:38 Dembele, Rafinha i Yamal stigli na dodjelu Zlatne lopte | Video: 24sata/reuters

Podsjetimo, prošle je godine Zlatna lopta otišla u ruke veznjaka Manchester Cityja i Španjolske, Rodrija, a Dembeleu je ovo prva nagrada. Što vi mislite, je li Francuz zaslužio titulu najboljeg na svijetu?