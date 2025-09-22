Ronaldinho, kralj nogometa, još uvijek osvaja srca! Od Zlatne lopte do uličnog nogometa, njegova strast ne blijedi. Poslovno carstvo, zatvor, ali i dalje legenda
FOTO Ronaldinho glavna faca na dodjeli Zlatne lopte. Ikonična frizura još uvijek krasi legendu
Prije 20 godina nogometni je svijet okrunio novog kralja. S 25 godina, Ronaldinho (45) se nametnuo kao najbolji nogometaš na svijetu. Štoviše, Brazilac je na travnjaku predstavljao više od toga. Nevjerojatnim tehničkim vještinama mamio je osmijehe na lica gledatelja, a milijune je inspirirao da se prime lopte i zakorače na teren.
Malo bi tko vjerovao da će ta Zlatna lopta ostati jedina koju je Ronaldinho osvojio, ali legendarni Brazilac ponovno se našao u središtu ceremonije u Parizu.
U ponedjeljak je Ronaldinho okrunio novog osvajača Zlatne lopte u Parizu, a ovaj potez nosi duboku simboliku jer se događa na 20. obljetnicu njegovog trijumfa iz 2005. godine, kada je kao igrač Barcelone bio na vrhuncu svoje moći.
Iako je profesionalne kopačke objesio o klin 2015. godine, Ronaldinho nikada nije u potpunosti napustio teren. Njegova strast prema igri i dalje plamti kroz brojne egzibicijske i humanitarne utakmice diljem svijeta.
Početkom 2023. godine oduševio je fanove nastupom u popularnoj Kings Ligi, natjecanju koje organizira njegov bivši suigrač Gerard Piqué. Igrajući za momčad Porcinos, privukao je gotovo 900.000 gledatelja putem digitalnih platformi. U svom stilu, čak je i tada zabavio javnost. Kada je sudac pitao hoće li izvesti penal, legendarni Brazilac je odgovorio: "Neću ja trčati, neka trči netko drugi."
Osim toga, redovito organizira i sudjeluje u spektaklima poput "The Beautiful Game" u Miamiju, gdje okuplja nogometne zvijezde kao što su Roberto Carlos i Ronaldo. Njegovi nastupi zabilježeni su od Zambije i Indije do Poljske i Rumunjske, potvrđujući njegov status globalne ikone.
Poslovni pothvati i ambasadorske uloge
Daleko od očiju javnosti, Ronaldinho je izgradio impresivno poslovno carstvo. Njegovi interesi su raznoliki... Lansirao je vlastiti organski gin pod nazivom R-ONE, liniju vina "Vino de Campeones" te tvrtku za prodaju açaí bobica.
Otvorio je i glazbeni studio u Belo Horizonteu te pokrenuo vlastitu ligu uličnog nogometa, Ronaldinho Global Street League.Postao je suvlasnik američkih nogometnih klubova Greenville Triumph i Greenville Liberty. I dalje je ponosni ambasador Barcelone, kluba u kojem je ostavio neizbrisiv trag.
Bio je u paragvajskom zatvoru
Ronaldinhov put nije uvijek bio posut laticama. Godine 2020. proveo je pet mjeseci u paragvajskom zatvoru zbog korištenja lažnih dokumenata. Taj težak period danas je iza njega. U ožujku 2025. proslavio je 45. rođendan u miru svog doma, okružen obitelji, potvrđujući da je pronašao novi mir.
Njegova priča je priča o neuništivom duhu. Dvadeset godina nakon osvajanja Zlatne lopte, Ronaldinho i dalje zrači istom energijom i ljubavlju prema životu i nogometu.
