FOTO Ronaldinho glavna faca na dodjeli Zlatne lopte. Ikonična frizura još uvijek krasi legendu

Prije 20 godina nogometni je svijet okrunio novog kralja. S 25 godina, Ronaldinho (45) se nametnuo kao najbolji nogometaš na svijetu. Štoviše, Brazilac je na travnjaku predstavljao više od toga. Nevjerojatnim tehničkim vještinama mamio je osmijehe na lica gledatelja, a milijune je inspirirao da se prime lopte i zakorače na teren.

Malo bi tko vjerovao da će ta Zlatna lopta ostati jedina koju je Ronaldinho osvojio, ali legendarni Brazilac ponovno se našao u središtu ceremonije u Parizu.

U ponedjeljak je Ronaldinho okrunio novog osvajača Zlatne lopte u Parizu, a ovaj potez nosi duboku simboliku jer se događa na 20. obljetnicu njegovog trijumfa iz 2005. godine, kada je kao igrač Barcelone bio na vrhuncu svoje moći.

Foto: Benoit Tessier

Iako je profesionalne kopačke objesio o klin 2015. godine, Ronaldinho nikada nije u potpunosti napustio teren. Njegova strast prema igri i dalje plamti kroz brojne egzibicijske i humanitarne utakmice diljem svijeta.

Početkom 2023. godine oduševio je fanove nastupom u popularnoj Kings Ligi, natjecanju koje organizira njegov bivši suigrač Gerard Piqué. Igrajući za momčad Porcinos, privukao je gotovo 900.000 gledatelja putem digitalnih platformi. U svom stilu, čak je i tada zabavio javnost. Kada je sudac pitao hoće li izvesti penal, legendarni Brazilac je odgovorio: "Neću ja trčati, neka trči netko drugi."

Osim toga, redovito organizira i sudjeluje u spektaklima poput "The Beautiful Game" u Miamiju, gdje okuplja nogometne zvijezde kao što su Roberto Carlos i Ronaldo. Njegovi nastupi zabilježeni su od Zambije i Indije do Poljske i Rumunjske, potvrđujući njegov status globalne ikone.

Poslovni pothvati i ambasadorske uloge

Daleko od očiju javnosti, Ronaldinho je izgradio impresivno poslovno carstvo. Njegovi interesi su raznoliki... Lansirao je vlastiti organski gin pod nazivom R-ONE, liniju vina "Vino de Campeones" te tvrtku za prodaju açaí bobica.

Foto: Benoit Tessier

Otvorio je i glazbeni studio u Belo Horizonteu te pokrenuo vlastitu ligu uličnog nogometa, Ronaldinho Global Street League.Postao je suvlasnik američkih nogometnih klubova Greenville Triumph i Greenville Liberty. I dalje je ponosni ambasador Barcelone, kluba u kojem je ostavio neizbrisiv trag.

Bio je u paragvajskom zatvoru

Ronaldinhov put nije uvijek bio posut laticama. Godine 2020. proveo je pet mjeseci u paragvajskom zatvoru zbog korištenja lažnih dokumenata. Taj težak period danas je iza njega. U ožujku 2025. proslavio je 45. rođendan u miru svog doma, okružen obitelji, potvrđujući da je pronašao novi mir.

Njegova priča je priča o neuništivom duhu. Dvadeset godina nakon osvajanja Zlatne lopte, Ronaldinho i dalje zrači istom energijom i ljubavlju prema životu i nogometu.