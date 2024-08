ANKETA Je li Perišićev odlazak iz Hajduka najbolje rješenje?

Nakon svih događaja posljednjih dana, Hajduk je u utorak poslijepodne službeno objavio - Ivan Perišić napušta Hajduk! Sportski direktor Nikola Kalinić dao je objašnjenje.

Gotovo je: Ivan Perišić odlazi iz Hajduka

- Žao nam je što se stvorila atmosfera koja se izrazito negativno odrazila na Klub, ali posebno na Ivana i obitelj koji su nezasluženo doživjeli brojne neugodnosti. Znalo se od prvog dana da Ivan vjerojatno ostaje do kraja ljeta. Nažalost, u posljednjih nekoliko dana došlo je do nesuglasica koje su rezultirale sporazumnim dogovorom te su obje strane u mirnom tonu zaključile kako se suradnja neće nastaviti. U narednim danima ćemo donijeti odluku hoće li razlaz biti u formi transfera ili sporazumnog raskida ugovora. Zbog izrazite važnosti utakmice koja je pred nama, potpuni fokus cijelog Kluba je na uzvratnoj utakmici zato pozivam navijače da daju punu podršku momčadi i stručnom stožeru pred ispunjenim Poljudom na putu prema play-offu - poručio je sportski direktor Hajduka.

Na Poljudu se zadržao sedam mjeseci

Perišić, dakle, karijeru nastavlja negdje drugdje i s Poljuda odlazi nakon sedam mjeseci. Stigao je u siječnju 2024. godine, oporavio se od ozljede koljena i zaigrao na Europskom prvenstvu u Njemačkoj. U dresu Hajduka odigrao je ukupno 12 službenih utakmica postigavši tek jedan gol bez asistencije.

Da će Perišić otići najavio je i trener Hajduka Gennaro Gattuso na press konferenciji nakon susreta Lokomotive i splitskog kluba (1-1).

- Prije 20 dana razgovarao sam s Perišićem. Rekao je da želi ići. Dao sam mu šansu da igra. Po 20-25 minuta. Ne smije se zaključivati po rekla-kazala pričama. Ako neki igrač želi otići, to može dovesti do krivih razmišljanja i komplikacija unutar svlačionice. Ovo nije zatvorena priča. On je i dalje tu, sutra je novi dan - rekao je Gattuso misleći da će se stvari izgladiti.

Je li moralo ovako završiti?

Ispalo je da nije bilo tako i tek trebamo čuti drugu stranu, vidjeti što Perišić ima za reći jer trenutno nije u najpovoljnijoj poziciji. Navijači su mu okrenuli leđa pogotovo jer je kampanja njegova povratka trajala dugo vremena, a Hajduku je dao, moramo biti iskreni, jako malo.

No, ova priča se mogla završiti drugačije. Ne ovako naprasno, s puno natezanja. Pa vas pitamo, što mislite koja opcija je, ustvari, najbolja?