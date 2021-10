Riječki uragan u prvom poluvremenu, eurogol, dva penala i čudesni Dinamov preokret u drugom poluvremenu. Navijači su na Rujevici svjedočili jednom od najboljih derbija u posljednjih nekoliko godina.

Unatoč ogromnoj prednosti od 3-0 iz prvog dijela, Rijeka i Dinamo odigrali su 3-3 u 12. kolu HNL-a. Domaćini su do velike prednosti došli golovima Josipa Drmića 2x i Darka Velkovskog. Sve je upućivalo na to kako će tri boda ostati na Rujevici, ali u drugom poluvremenu kao da je na travnjak izašao neki drugi Dinamo. Bruno Petković je iskoristio dva jedanaesterca, a konačnih 3-3 postavio je Komnen Andrić.

No, kako to često bude nakon derbija, vuku se repovi o pojedinim sudačkim odlukama. U ovome slučaju riječ je o penalima za Dinamo. Bruno Petković prvi je jedanaesterac iskoristio u 58. minuti, a do njega je došlo nakon što je Vučkić u svome šesnaestercu srušio Josipa Šutala. Kontakta je bilo, no u ovome slučaju teško je odrediti intenzitet prekršaja. Za Igora Pajača je bilo za najstrožu kaznu.

Samo nekoliko minuta kasnije Dinamo je dobio novi jedanaesterac. Darko Velkovski dirao je loptu rukom u svome šesnaestercu nakon što se ona odbila od njegove noge. Dinamovci su tražili jedanaesterac, no Igor Pajač pokazao je da se utakmica nastavi. Ipak, nakon nekog vremena prekinuo je susret i na signalizaciju iz VAR sobe otišao sam pogledati situaciju. Na kraju je pokazao na bijelu točku, a Bruno Petković je hladnokrvno i mirno pogodio za 3-2 dok su riječki navijači glasno negodovali.

Očigledno je kako je lopta pogodila Velkovskog u ruku, no tek nakon što se odbila od njegove noge. U tome slučaju, prema napucima Uefe, penal ne bi trebao biti. Nije mogao utjecati na putanju lopte i jasno je kako je nije dirao namjerno. Bila je to dvojbena situacija koja ni Pajača na prvu nije uvjerila da je riječ o jedanaestercu. Ipak, predomislio se nakon što je pregledao snimku.

Sporne situacije pogledajte OVDJE.

Uz to, desetak minuta uoči izjednačujućeg gola, Pajač je poništio Oršićev gol za 3-3 zbog prekršaja Luke Ivanušeca. Odluku je promijenio nakon što je pregledao snimku.

Za neke vrlo diskutabilne odluke, no što vi kažete?