ANKETA Je li vrijeme da Atletico smijeni Diega Simeonea?

Diego Simeone još je uvijek trener Atletico Madrida. Iako su "rojiblancosi" osvojili svega dva boda u prva tri kola La Lige, nisu radili nikakve promjene na trenerskoj klupi.

Simeone je na klupu Atletica stigao 2011. godine i praktički saživio sa klubom. Atletico je postao Simeone, a Simeone Atletico. Ipak, dojam je da je napretku stigao kraj i nameće se pitanje je li vrijeme da madridski klub napravi promjenu.

Atletico Madrid je uvjerljivo treća najvrijednija momčad španjolske La Lige sa 603,8 milijuna eura vrijednom momčadi. Od sezone 2020/21., Atletico je potrošio 616,7 milijuna eura na transfere, što je više i od Real Madrida i od Barcelone. A ipak, pomaka u igri i rezultatima nema.

Kad je Simeone tek stigao na klupu, "colchonerosi" nisu bili ni blizu dvama najvećim konkurentima. Nema sumnje kako je podigao klub na viši nivo i kako je postao sinonim za Atletico, ali posljednjih godina je napredak vrlo upitan. Ulaže se u momčad, tu je i novi stadion, ali Atletico se nije uspio etablirati kao ravnopravan konkurent Realu i Barceloni.

Simeone je u La Ligi osvojio dva naslova prvaka, 2014. i 2021. (iako je u ovom bilo sudačkih poteza tijekom sezone u kojima bi se dalo raspravljati...). Igrao je i dva finala Lige prvaka, oba izgubio od Reala, a osvojio je i dvije Europske lige te jedan Kup. Njegova ostavština u klubu je neupitna, apsolutna je legenda i ikona kluba, ali Atletico se po ostalim parametrima (ekonomski, infrastrukturno, po ulaganjima) popeo na višu stepenicu, a Simeoneova igra i rezultati ne prate klub.

Nakon 14 godina na klupi Atletica i bezbroj lijepih uspomena, pitanje se nameće samo po sebi - je li vrijeme da se Atletico i Simeone raziđu?