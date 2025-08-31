Obavijesti

ANKETA Je li vrijeme da Atletico smijeni Diega Simeonea?

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Lee Smith/REUTERS

Atletico Madrid je uvjerljivo treća najvrijednija momčad španjolske La Lige sa 603,8 milijuna eura vrijednom momčadi. Od sezone 2020/21., Atletico je potrošio 616,7 milijuna eura na transfere, što je više i od Real Madrida i od Barcelone

Diego Simeone još je uvijek trener Atletico Madrida. Iako su "rojiblancosi" osvojili svega dva boda u prva tri kola La Lige, nisu radili nikakve promjene na trenerskoj klupi. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Šime Vrsaljko podivljao nakon utakmice: Igrače Cityja gađao i htio se tući, morali ga obuzdati VIDEO
Šime Vrsaljko podivljao nakon utakmice: Igrače Cityja gađao i htio se tući, morali ga obuzdati | Video: KanalRi

Simeone je na klupu Atletica stigao 2011. godine i praktički saživio sa klubom. Atletico je postao Simeone, a Simeone Atletico. Ipak, dojam je da je napretku stigao kraj i nameće se pitanje je li vrijeme da madridski klub napravi promjenu. 

Kad je Simeone tek stigao na klupu, "colchonerosi" nisu bili ni blizu dvama najvećim konkurentima. Nema sumnje kako je podigao klub na viši nivo i kako je postao sinonim za Atletico, ali posljednjih godina je napredak vrlo upitan. Ulaže se u momčad, tu je i novi stadion, ali Atletico se nije uspio etablirati kao ravnopravan konkurent Realu i Barceloni. 

FIFA Club World Cup - Group B - Seattle Sounders v Atletico Madrid
Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS

Simeone je u La Ligi osvojio dva naslova prvaka, 2014. i 2021. (iako je u ovom bilo sudačkih poteza tijekom sezone u kojima bi se dalo raspravljati...). Igrao je i dva finala Lige prvaka, oba izgubio od Reala, a osvojio je i dvije Europske lige te jedan Kup. Njegova ostavština u klubu je neupitna, apsolutna je legenda i ikona kluba, ali Atletico se po ostalim parametrima (ekonomski, infrastrukturno, po ulaganjima) popeo na višu stepenicu, a Simeoneova igra i rezultati ne prate klub. 

Nakon 14 godina na klupi Atletica i bezbroj lijepih uspomena, pitanje se nameće samo po sebi - je li vrijeme da se Atletico i Simeone raziđu?

