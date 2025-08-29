ANKETA Kako će Dinamo proći u Europskoj ligi? Stiže Livaković, čekaju ga tri dalja gostovanja

Ždrijeb glavne faze Europske lige Dinamu je dodijelio atraktivan niz suparnika i susret s bivšim kapetanom Dominikom Livakovićem (ostane li u Fenerbahčeu) jer će turski klub, koji je otpustio Joséa Mourinha, doći na Maksimir.

Računalo je, dakle, odlučilo da će Dinamo biti domaćin Betisu, kojega je izbacio u šesnaestini finala Konferencijske lige pretprošle sezone, rumunjskog velikana FCSB-a i španjolske Celte Vigo.

U goste će "modri" Lilleu na velebni Stade Pierre Mauroy, gdje su tenisači 2018. osvojili Davis Cup, potom Maccabi Tel Avivu koji je dosad bio domaćin na neutralnom terenu u Mađarskoj ili Bačkoj Topoli, a čekaju ih i dva puta u Skandinaviju kod Midtjyllanda u Dansku i Malmö u Švedsku.

Prvih osam klubova prolazi u osminu finala, a klubovi od devete do 24. pozicije idu u šesnaestinu finala. Sustav je isti kakav je Dinamo igrao prošle sezone u Ligi prvaka. Uefa će raspored odigravanja utakmica i točnu satnicu objaviti do kraja tjedna.

1. kolo: 24.-25. rujna

2. kolo: 2. listopada

3. kolo: 23. listopada

4. kolo: 6. studenoga

5. kolo: 27. studenoga

6. kolo: 11. prosinca

7. kolo: 22. siječnja

8. kolo: 29. siječnja