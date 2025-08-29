Obavijesti

ŽDRIJEB EUROPSKE LIGE

ANKETA Kako će Dinamo proći u Europskoj ligi? Stiže Livaković, čekaju ga tri dalja gostovanja

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Kako će Dinamo proći u Europskoj ligi? Stiže Livaković, čekaju ga tri dalja gostovanja
Dominik Livaković imao je priliku još jednom uživati u slavlju na Maksimiru | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamo će se suočiti s Livakovićem i Fenerbahčeom, te izazvati Betis, FCSB i Celtu Vigo! Na Maksimir stiže spektakl, a "modri" putuju Lilleu i Skandinaviji

Ždrijeb glavne faze Europske lige Dinamu je dodijelio atraktivan niz suparnika i susret s bivšim kapetanom Dominikom Livakovićem (ostane li u Fenerbahčeu) jer će turski klub, koji je otpustio Joséa Mourinha, doći na Maksimir.

Računalo je, dakle, odlučilo da će Dinamo biti domaćin Betisu, kojega je izbacio u šesnaestini finala Konferencijske lige pretprošle sezone, rumunjskog velikana FCSB-a i španjolske Celte Vigo.

U goste će "modri" Lilleu na velebni Stade Pierre Mauroy, gdje su tenisači 2018. osvojili Davis Cup, potom Maccabi Tel Avivu koji je dosad bio domaćin na neutralnom terenu u Mađarskoj ili Bačkoj Topoli, a čekaju ih i dva puta u Skandinaviju kod Midtjyllanda u Dansku i Malmö u Švedsku.

Prvih osam klubova prolazi u osminu finala, a klubovi od devete do 24. pozicije idu u šesnaestinu finala. Sustav je isti kakav je Dinamo igrao prošle sezone u Ligi prvaka. Uefa će raspored odigravanja utakmica i točnu satnicu objaviti do kraja tjedna.

  • 1. kolo: 24.-25. rujna
  • 2. kolo: 2. listopada
  • 3. kolo: 23. listopada
  • 4. kolo: 6. studenoga
  • 5. kolo: 27. studenoga
  • 6. kolo: 11. prosinca
  • 7. kolo: 22. siječnja
  • 8. kolo: 29. siječnja

