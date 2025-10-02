Obavijesti

PROTIV MACCABIJA I NOAHA

ANKETA Kako će proći europske utakmice Dinama i Rijeke?

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Rijeka: HNK Rijeka i GNK Dinamo u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeka od 18.45 sati gostuje kod Noaha u prvom kolu Konferencijske lige, a Dinamo od 21 sat igra protiv Maccabija u Bačkoj Topoli u drugom kolu Europske lige

Dinamo je prije osam dana na Maksimiru demonstrirao moć i s 3-1 u prvom kolu Europske lige bacio na koljena Fenerbahče, momčad vrijednu 300 milijuna eura. Momčad Marija Kovačevića je pobijedila Hajduk na Poljudu, turskog velikana i Slaven Belupo u samo tjedan dana, najavili kako ulaze u paklenu formu za najteži dio sezone, a udarni ritam nastavlja se danas. 

Dinamo uoči Bačke Topole noći u Beogradu, Izraelci u čak dva hotela!? 'Vjera nam je važnija' 01:12
Dinamo uoči Bačke Topole noći u Beogradu, Izraelci u čak dva hotela!? 'Vjera nam je važnija' | Video: 24sata/pixsell

Europska priča ide dalje, 'modri' večeras od 21 sat gostuju kod izraelskog Maccabi Tel Aviva. Kako Izraelci ne smiju europske utakmice igrati u svojoj domovini zbog ratnog sukoba, susret će se igrati u Bačkoj Topoli. Uefa nije ništa htjela riskirati, ulaznica nije bilo u prodaji pa će tribine biti prazne, što će mnoge podsjetiti na omraženi korona period. 

Zagreb: Drena Beljo slavi svoj drugi gol protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige
Zagreb: Drena Beljo slavi svoj drugi gol protiv Fenerbahce F.K. u 1. kolu Europske lige | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bez obzira na sve, riječ je o izrazito neugodnoj momčadi koja na Transfermarktu vrijedi 26 milijuna eura, što je drastično manje od Dinamovih 67 milijuna eura, ali i Hajdukovih 40. Maccabi je u prvoj utakmici remizirao protiv PAOK-a (0-0) na kultnoj Toumbi na kojoj su Rijeka nedavno, a Dinamo prošle godine, primili pet komada. Dokaz da 'modre' čeka itekako težak zadatak.

Svjesne su toga i kladionice koje su, diplomatski, stavile potpuno isti koeficijent na pobjedu obje momčadi, 2.60, dok je keoficijent na neriješeno 3. A mi pitamo vas, kako će završiti nova europska utakmica Dinama, tko će pobijediti?

A svoju europsku avanturu danas započinje Rijeka koja od 18.45 sati u Erevanu gostuje kod Noaha u prvom kolu Konferencijske lige. Hrvatski prvak igra jako loše u domaćem prvenstvu, ima tek jednu pobjedu u osam kola, ali u klubu se nadaju kako će europska utakmica biti prekretnica za nastavak sezone. 

Rijeka i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a
Rijeka i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Noah, kojeg vodi bivši trener Dinama Sandro Perković, na Transfermarktu vrijedi 13 milijuna eura, ali su ga kladionice za večerašnji dvoboj postavile za favorita. Koeficijent na pobjedu armenskog prvaka je 2.15, dok je na pobjedu Rijeke, koja na Transfermarktu vrijedi 23 milijuna eura više, čak 3.20. Na remi je 3.50. Što vi mislite, kako će završiti prva europska utakmica Rijeke u sezoni?

