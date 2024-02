ANKETA Kako HNS treba kazniti Petkovića zbog vrijeđanja? Ako je kriv, moguća je i suspenzija!

Robert Jarni smijenjen je s mjesta izbornika reprezentacije do 17 godina. Hrvatski nogometni savez smatra da hrvatski izbornik šalje pogrešnu sliku i poruku pogotovo igračima toga ako izjavi da navija protiv nekog našeg kluba u europskoj utakmici.

Bivši as Ćirinih "vatrenih", koji je igrao za Hajduk, Betis, Real, Juventus... ne slaže se s time, tvrdi da ga nisu smjeli kazniti samo zato što je rekao svoje mišljenje, smijeniti zbog izjave, a ne rezultata.

Pokretanje videa ... 00:55 reel kontra navijači | Video: 24sata/Video

Vjerojatno ga i ne bi smijenili da se Bruno Petković na konferenciji za medije u Sevilli uoči utakmice Betisa i Dinama nije suočio s pitanjem da prokomentira Jarnijevu izjavu kako će navijati za Betis. Dinamov je kapetan osjetio da mora zaštititi svoj klub te je dvostruko starijeg Jarnija nazvao klaunom.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL, Matija Habljak/PIXSELL, Canva

Jarni mu je odgovorio da bi Petko i sam postao "klaun" da je napravio malo bolju karijeru pa nekad otišao iz Dinama, a HNS je pokrenuo disciplinski postupak protiv Petkovića. I to prema prijavi nadzornika niželigaša NK Mosora, jer prijavu može podnijeti bilo koji član nogometne obitelji.

U anketi na 24sata, među više od 13.000 navijača njih 56 posto smatra da Petkovića ne treba kazniti, a 44 posto da treba. A kako?

Prema Kodeksu ponašanja nogometnih djelatnika i klubova, koji važi od 19. siječnja 2023., piše:

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

"Svi nogometni djelatnici osobito trebaju tijekom obavljanja nogometnih aktivnosti u javnim nastupima suzdržavati se od negativnih stavova, vrijeđanja ili klevetanja drugih pripadnika nogometne organizacije te davati izjave za sredstva javnog priopćavanja samo sukladno duhu i općem pravilu ovog Kodeksa. Povreda odredbi ovog Kodeksa predstavlja disciplinski prekršaj reguliran Disciplinskim pravilnikom HNS-a."

Što kaaže Disciplinski pravilnik HNS-a?

Disciplinski pravilnik HNS-a u članku 83. navodi:

"Nogometni djelatnici i klubovi na koje se odnosi Kodeks o ponašanju nogometnih djelatnika i klubova koji prekrše neku od odredbi Kodeksa, a to ne predstavlja neki drugi prekršaj opisan u ovom Pravilniku kaznit će se: igrač novčanom kaznom ili zabranom igranja do šest utakmica ili novčanom kaznom i zabranom igranja do šest utakmica.

Sudeći prema tome, Petkoviću prijeti i novčana kazna i suspenzija, ako ga disciplinska komisija kazni.