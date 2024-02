Petković: 'Napišite da je Jarni klaun ako je rekao da navija protiv hrvatskog kluba u Europi'

Dinamo će u četvrtak (21 sat) gostovati u Sevilli u Konferencijskog ligi kod Real Betisa, a kapetan 'modrih' Bruno Petković najavio je utakmicu.

- Jaka su momčad, zahtjevan protivnik. Imat ćemo respekt sve do izlaska na teren. Budite uvjereni da će se i nas nešto pitati. Nameće se da ovu utakmicu igramo s malo pritiska, u situaciji u kojoj ne cvjetaju ruže, ali želimo pokazati snagu - najavio je Petković, koji je odgovorio Robertu Jarniju, izborniku U-17 hrvatske nogometne reprezentacije koji je u intervjuu za Večernji list rekao kako će u utakmici navijati za Betis.

- Doista je to rekao? Ako je tako rekao, ako to misli, onda je klaun! Ljudi koji predstavljaju hrvatsku državu, a ne navijaju za hrvatski klub, to su obični klauni. Slobodno to napišite! Čovjek koji navija protiv hrvatskog kluba u Europi, a Hrvat je, to je klaun - odgovorio je Petković.

Dodao je kako Dinamo ide u gostovanje željan dobrog rezultata.

- Mi smo Dinamo, nismo autsajderi, napravili smo puno dobrih rezultata. Došli smo puni motiva, ostali smo dužni i sebi i navijačima i želimo ovdje nešto pokazati - zaključio je.