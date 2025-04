ANKETA Kakve bi Dinamo trebao imati rezervne dresove? Bijele, žute, svjetlucave ili druge boje?

Dinamo je kroz svoju povijest oduvijek bio poznat po plavoj boji koja je od samih početaka i identitet kluba. Zagrepčani su se uvijek ponosili plavom bojom, ali su kroz povijest često mijenjali pričuvne varijante svojih dresova. Ove sezone Dinamova "pričuvna varijanta" su žuti dresovi (nekad su bili narančasti, srebrni...) u kojima su nogometaši Fabija Cannavara nedavno zaigrali u Varaždinu (1-1).

A kako je to bilo u povijesti? Nogomet se kroz povijest mijenjao, pa tako i službene opreme nogometnih klubova. Prije 20, 30 ili 50 godina klubovi su nosili tamne i bijele varijante, danas je to puno drugačije. Pa sve češće gledamo i europske velikane (Arsenal, Barcelona) u svjetlucavim ili fluorescentnim dresovima koji su ozbiljan odmak od same tradicije tih klubova.

Dinamo se posljednjih godina pokušava odmaknuti od bijelih (pričuvnih) dresova, iako se stariji navijači "modrih" sjećaju bijelih dresova u kojima se 1998. godine igrala Liga prvaka. Zagrebački klub je 2005. godine imao srebrnu varijantu pričuvnih dresova, a od te su godine još samo dvaput bili bijeli. U sezonama 2020/21. i 2022/23.

Dinamo je tako u sezoni 2020/21. u bijeloj garniraturi slavio kod Krasnodara (3-2), a u sezoni 2022/23. u takvoj varijanti gostovao kod Chelseaja (1-2). U bivšoj državi su praktički svi klubovi uz tamne dresove imali i bijele kombinacije, a sličan je slučaj i otkako je HNL-a. Od svih hrvatskih klubova koji su zaigrali Prvu HNL samo Istra (ona originalna) i Inker nikad nisu imali bijelu kombinaciju dresova.

