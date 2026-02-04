ANKETA Koji doček hrvatskih sportaša vam je bio najbolji?

Hrvatska je zemlja koja sportske uspjehe slavi kao rijetko tko, pretvarajući ulice i trgove u poprišta neopisivog nacionalnog ponosa. Od prvog masovnog slavlja za brončane nogometaše 1998., dočeci sportaša postali su trenuci zajedništva. Svaki od tih događaja nosi jedinstvenu priču, emociju i atmosferu koja ga čini nezaboravnim. Od splitske Rive koja je gorjela za Gorana do pola milijuna ljudi na ulicama Zagreba za "vatrene", prisjećamo se najvećih i najupečatljivijih dočeka koji su obilježili modernu Hrvatsku.

Pokretanje videa... 00:48 Evo kako je izgledao doček rukometaša u Zagrebu | Video: 24sata/Davor Puklavec/Pixsell

Bronca koja je zapalila naciju 1998.

Tog vrućeg srpanjskog dana 1998. godine, Hrvatska je dočekala prve nogometne heroje. Generacija predvođena Miroslavom Ćirom Blaževićem vratila se sa Svjetskog prvenstva u Francuskoj s broncom oko vrata, a da ni sami nisu slutili što ih čeka. Kako je glavni zagrebački trg bio u rekonstrukciji, masa od 70.000 do 80.000 ljudi slila se na Trg Francuske Republike.

Ćiro i njegovi "sinovi" pri izlasku iz aviona nisu imali pojma kakav im se spektakl sprema. Prizori koji su uslijedili bili su teško opisivi, a novinari su zabilježili da je i slavni karneval u Riju "mala beba" za ono što se događalo. Igrači su se jedva probijali kroz živi zid obožavatelja do pozornice.

​- Ljudi moji, pa ovi će nas rastrgati - navodno je u nevjerici uzviknuo Davor Šuker, dok je Silvio Marić spas od euforične mase pronašao bacivši se u publiku.

Bio je to prvi takav doček, sirov, neorganiziran i spontan, a upravo je zato ostao urezan u kolektivno pamćenje. Atmosferu je dodatno zapalila Severina, čija je pjesma "Djevojka sa sela" postala neslužbena himna tog prvenstva i slavlja koje je uslijedilo.

"Majka svih proslava" za Gorana 2001.

Samo tri godine kasnije, Hrvatska je doživjela sportsku bajku s potpisom Gorana Ivaniševića. Njegovo osvajanje Wimbledona s pozivnicom, kao 125. igrač svijeta, jedna je od najvećih priča u povijesti tenisa, a doček koji mu je priredio rodni Split ušao je u legendu kao "majka svih proslava". Više od 150.000 ljudi okupiralo je Rivu i okolne ulice kako bi pozdravilo teniskog asa. Goran je stigao katamaranom, okružen morem brodica s upaljenim bakljama, a na sebi je nosio sveti dres, onaj Dražena Petrovića iz New Jersey Netsa. Kada je stupio na pozornicu, nebo nad Splitom je gorjelo, a on je održao govor za pamćenje.

​- Bio sam svugdi na svitu. Je da nas ima samo trista iljada, ali brale, najluđi smo na svitu. Samo Split ovo može napravit! Brazil je ku*ac za ovo - vikao je Goran dok ga je masa prekidala skandiranjem.

Emocije su bile toliko snažne da je i tadašnji kapetan "vatrenih" Zvonimir Boban, koji je bio na dočeku, priznao da je Goranov doček nadmašio onaj iz 1998. jer je tek tada, kao navijač u masi, osjetio punu snagu iščekivanja i sreće.

Zlatni "kauboji"

Početak 2000-ih donio je i dominaciju hrvatskog rukometa. Nakon što su godinu ranije bili posljednji na Europskom prvenstvu, "kauboji" su 2003. šokirali svijet i osvojili naslov svjetskih prvaka u Portugalu. Zagreb im je priredio slavlje na Trgu bana Jelačića unatoč hladnoj veljači, a taj je doček postavio temelje za buduće proslave rukometnih uspjeha, često praćene pjesmom "Lijepa li si" Marka Perkovića Thompsona.

Veličanstveni doček srebrnih "vatrenih"

Ipak, sve dotadašnje proslave zasjenio je doček nogometaša 2018. Dan kada se Hrvatska vratila sa srebrom iz Rusije, 16. srpnja 2018., ostat će upisan kao dan najvećeg okupljanja u povijesti zemlje. Prema policijskim procjenama, više od 550.000 ljudi izašlo je na ulice Zagreba i okolice kako bi pozdravilo Luku Modrića i njegove suigrače.

Pokretanje videa... 07:01

Put otvorenog autobusa od zračne luke do Trga bana Jelačića, dug 20-ak kilometara, trajao je gotovo šest sati. Igrači su se vozili brzinom hoda, okruženi rijekom ljudi, potpisivali autograme i snimali prizore za vječnost. Cijeli svijet je preko 250 televizijskih kuća pratio nevjerojatne scene jedinstva i ponosa, a vrhunac je bio izlazak igrača na pozornicu na Trg na koju ni igla više nije stala.

Od zimskih bajki do političkih prepucavanja

Hrvatska je pokazala da zna slaviti i u zimskim uvjetima. Nakon što je Janica Kostelić 2002. osvojila tri zlata i srebro na ZOI u Salt Lake Cityju, na Trgu bana Jelačića dočekalo ju je više od 150.000 ljudi. U fijakeru se dovezla do pozornice, a taj doček ostao je simbolom individualnog uspjeha koji je ujedinio naciju. Slično je bilo i u prosincu 2022., kada je oko 80.000 ljudi na Trgu dočekalo brončane nogometaše iz Katra, unatoč hladnoći i adventskom ozračju.

Pokretanje videa... 01:48 specka ovako je izgledao put vatrenih | Video: 24sata/Video

Posljednji dočeci, oni rukometni, pokazali su kako sportska slavlja mogu postati i prvorazredna politička tema. Dok je doček srebrnih rukometaša u veljači 2025. protekao u euforičnoj atmosferi, onaj za brončane 2026. obilježila je politika. Nakon što je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević odbio nastup Marka Perkovića Thompsona, pozivajući se na gradske odluke, doček je prvotno otkazan. No Vlada je na telefonskoj sjednici preuzela organizaciju. Tako je doček na kraju održan uz nastup pjevača kojeg su rukometaši željeli, pred razdraganom masom od oko 70.000 ljudi na Trgu bana Jelačića.