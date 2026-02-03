FOTO Zaprosila je Chelseajevu zvijezdu, a on je odbio! Utjehu našla kod njegovog suigrača?

Cole Palmer i Connie Grace prekinuli su vezu samo nekoliko dana nakon što je veznjak osvojio Svjetsko klupsko prvenstvo. Dodatnu pažnju izazvao Jack Grealish zaprativši Connie na Instagramu
Svijet nogometa i društvenih mreža bruji o prekidu jedne od najsjajnijih mladih zvijezda Premier lige, Colea Palmera, i njegove dugogodišnje djevojke, influencerice Connie Grace.
Drama, koja se odigrava pred očima milijuna pratitelja, dobila je i neočekivani zaplet kada je u priču ušao još jedan poznati nogometaš, Jack Grealish, čiji je potez dodatno potpalio vatru nagađanja.
Moderni prekidi često ne započinju svađom, već jednim klikom. Upravo se to dogodilo u slučaju Palmera i Grace.
Obožavatelji oštrog oka prvi su primijetili da je par, oboje 23-godišnjaci, prestao pratiti jedno drugo na Instagramu.
Ubrzo je uslijedilo i brisanje svih zajedničkih fotografija s njihovih profila, što je u današnjem digitalnom dobu jasan signal kraja veze.
Ovaj potez došao je kao šok, samo nekoliko dana nakon što je Palmer proživljavao vrhunac svoje karijere.
Zvijezda Chelseaja briljirao je u finalu Svjetskog klupskog prvenstva, gdje je s dva gola i asistencijom vodio svoj tim do pobjede protiv Paris Saint-Germaina.
Iako je Connie putovala u SAD tijekom turnira, znakovito je da nije bila na terenu s ostalim djevojkama i suprugama igrača tijekom slavlja na stadionu MetLife.
Kao i obično, gdje ima dima, ima i vatre, a tabloidi su se brzo raspisali o mogućim razlozima prekida.
Prema pisanju britanskog The Suna, izvor blizak paru tvrdi da je napetost rasla zbog različitih životnih prioriteta.
Pojavila se glasina da je Connie, nakon gotovo godinu dana veze, zaprosila Palmera, no on ju je navodno odbio.
Prema tim navodima, Palmer je smatrao da je premlad za brak i želio se u potpunosti posvetiti svojoj nogometnoj karijeri koja je u strelovitom usponu.
"Cole ima puno toga na pameti trenutno i provodi vrijeme na Karibima kako bi naučio više o svojim obiteljskim korijenima", izjavio je izvor, dodajući da "prekid veza na Instagramu puno govori za mladu generaciju".
Navodno neslaganje oko tako važne životne odluke dovelo je do konačnog razlaza.
Dok je Palmer bio na putovanju u Svetom Kristoforu i Nevisu, domovini svog djeda, a zatim se provodio na Ibizi, Connie Grace se suočila s lavinom online komentara i zlostavljanja.
Influencerica s gotovo 40.000 pratitelja nije dugo šutjela. Oglasila se na svom Instagramu kako bi demantirala najglasnije tračeve.
"Ne vjerujte svemu što pročitate na internetu. Laži koje ljudi objavljuju kako bi dobili preglede i lajkove su tako tužne! Nevjerojatna je količina zlostavljanja koju sam primila od odraslih muškaraca u posljednja 24 sata!", napisala je odlučno, pokušavajući stati na kraj nagađanjima.
Taman kad se činilo da će se priča smiriti, ulje na vatru dolio je Palmerov kolega iz reprezentacije Engleske i zvijezda Manchester Cityja, Jack Grealish.
Gotovo odmah nakon što su Cole i Connie prestali pratiti jedno drugo, Grealish je zapratio Connie na Instagramu.
Ovaj potez nije prošao nezapaženo i odmah je pokrenuo novu rundu spekulacija.
Je li Grealish samo pružao podršku poznanici ili se radi o nečem više?
Poznavajući Grealishovu reputaciju ljubitelja dobrog provoda, koju često dijeli s Palmerom na popularnoj destinaciji za nogometaše, Ibizi, fanovi su skloni vjerovati da ovaj potez nije bio slučajan.
Dok se Cole Palmer nakon posjeta Karibima opuštao na Ibizi, gdje mu je poznati O Beach Club priredio raskošnu proslavu u čast titule svjetskog prvaka, Connie je objavljivala fotografije s odmora u Miamiju.
Par koji se poznaje od svoje 17. godine i koji je svoju vezu javno potvrdio na dodjeli nagrada GQ Men of the Year prošle godine, sada očito kreće odvojenim putevima.
Dok se Palmer priprema za novu, napornu sezonu s Chelseajem, s kojim je prošle sezone osigurao i Ligu prvaka, ljubavni život njega i njegove bivše djevojke ostaje glavna tema tabloida.
A potez Jacka Grealisha osigurao je da ova priča dobije još pokoje poglavlje.
