ANKETA Koliko daleko će Rijeka i Dinamo dogurati u Europi?

Četvrtak je bio zanimljiv dan za sve koji prate hrvatski nogomet. Prvi put nakon pet godina, naša dva kluba zaigrala su u grupnoj fazi europskog natjecanja, ali nažalost, uz polovičan uspjeh.

Dinamo je demonstrirao moć u Bačkoj Topoli pobijedivši Maccabi Tel Aviv (3-1), što mu je druga pobjeda u Europskoj ligi. Modri su zasjeli na prvo mjesto ljestvice i jasno pokazali svima da ciljaju visoko u Europi ove sezone.

Dinamo je jedini koji skuplja bodove i jača naš nacionalni koeficijent, a kako trenutno izgleda momčad Marija Kovačevića, djeluje kao da svakoga može pobijediti. Europska bajka ide dalje, a nastavlja se 23. listopada u Malmöu koji ima dva poraza.

Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige

Modri već imaju šest bodova i bez obzira što je pred njima još šest utakmica, može se reći kako su velike šanse za plasman u šesnaestinu finala, a ako ovako nastave, moguće je i da završe među najboljih osam pa izravno izbore osminu finala. Što vi mislite, koliko daleko će Dinamo ove sezone dogurati u Europi?

Raspored Dinama u Europskoj ligi:

23. listopad 2025, 21:00 – Malmö (gostovanje)

6. studeni 2025, 18:45 – Celta Vigo (doma)

27. studeni 2025, 18:45 – Lille (gostovanje)

11. prosinac 2025, 18:45 – Real Betis (doma)

22. siječanj 2026, 21:00 – FCSB (doma)

29. siječanj 2026, 21:00 – Midtjylland (gostovanje)

Nažalost, riječka premijera u Konferencijskoj ligi nije dobro završila. Hrvatski prvak odigrao je još jednu utakmicu za zaborav i izgubio od armenskog Noaha (1-0). Ne ide im u HNL-u, imaju tek jednu pobjedu u osam kola, a riječka tragedija prelila se i na Europu, potpuno nevidljivi, bezopasni i bezidejni protiv momčadi Sandra Perkovića.

Victor Sanchez nije donio apsolutno ništa u odnosu na svog prethodnika Radomira Đalovića, štoviše, momčad djeluje izgubljeno na terenu, bez samopouzdanja koje ih je krasilo u povijesnoj prošloj sezoni. Zaista je nevjerojatno da je momčad toliko pala u samo nekoliko mjeseci.

Erevan: Noah i Rijeka susreli se u 1. kolu Konferencijske lige

Riječani će u nedjelju gostovati kod Gorice u 9. kolu HNL-u, pokušati se vratiti pobjedama, a onda otići na prijeko potrebnu reprezentativnu pauzu na kojoj se moraju resetirati i pripremiti za ono što ih čeka u sljedećim tjednima. Rapored je poprilično težak u Europi, a sljedeći protivnik je Sparta Prag koja 23. listopada dolazi na Rujevicu. Što mislite, kako će završiti europska sezona za Rijeku?

Raspored Rijeke u Konferencijskoj ligi:

2. kolo (23.10.2025., 18.45): Rijeka – Sparta Prag

3. kolo (6.11.2025. 21.00): Lincoln Red Imps – Rijeka

4. kolo (27.11.2025., 21.00): Rijeka – AEK Larnaka

5. kolo (11.12.2025., 21.00): Rijeka – Celje

6. kolo (18.12.2025. 21.00): Šahtar Donjeck – Rijeka

