ANKETA Koliko daleko će Rijeka i Dinamo dogurati u Europi?

Dinamo je slavio protiv Maccabija (3-1) i došao do druge pobjede u Europskoj ligi, a Rijeka je izgubila u prvom kolu Konferencijske lige od armenskog Noaha (1-0)
Četvrtak je bio zanimljiv dan za sve koji prate hrvatski nogomet. Prvi put nakon pet godina, naša dva kluba zaigrala su u grupnoj fazi europskog natjecanja, ali nažalost, uz polovičan uspjeh.
Dinamo je demonstrirao moć u Bačkoj Topoli pobijedivši Maccabi Tel Aviv (3-1), što mu je druga pobjeda u Europskoj ligi. Modri su zasjeli na prvo mjesto ljestvice i jasno pokazali svima da ciljaju visoko u Europi ove sezone.
Dinamo je jedini koji skuplja bodove i jača naš nacionalni koeficijent, a kako trenutno izgleda momčad Marija Kovačevića, djeluje kao da svakoga može pobijediti. Europska bajka ide dalje, a nastavlja se 23. listopada u Malmöu koji ima dva poraza.
Modri već imaju šest bodova i bez obzira što je pred njima još šest utakmica, može se reći kako su velike šanse za plasman u šesnaestinu finala, a ako ovako nastave, moguće je i da završe među najboljih osam pa izravno izbore osminu finala. Što vi mislite, koliko daleko će Dinamo ove sezone dogurati u Europi?
Raspored Dinama u Europskoj ligi:
- 23. listopad 2025, 21:00 – Malmö (gostovanje)
- 6. studeni 2025, 18:45 – Celta Vigo (doma)
- 27. studeni 2025, 18:45 – Lille (gostovanje)
- 11. prosinac 2025, 18:45 – Real Betis (doma)
- 22. siječanj 2026, 21:00 – FCSB (doma)
- 29. siječanj 2026, 21:00 – Midtjylland (gostovanje)
Nažalost, riječka premijera u Konferencijskoj ligi nije dobro završila. Hrvatski prvak odigrao je još jednu utakmicu za zaborav i izgubio od armenskog Noaha (1-0). Ne ide im u HNL-u, imaju tek jednu pobjedu u osam kola, a riječka tragedija prelila se i na Europu, potpuno nevidljivi, bezopasni i bezidejni protiv momčadi Sandra Perkovića.
Victor Sanchez nije donio apsolutno ništa u odnosu na svog prethodnika Radomira Đalovića, štoviše, momčad djeluje izgubljeno na terenu, bez samopouzdanja koje ih je krasilo u povijesnoj prošloj sezoni. Zaista je nevjerojatno da je momčad toliko pala u samo nekoliko mjeseci.
Riječani će u nedjelju gostovati kod Gorice u 9. kolu HNL-u, pokušati se vratiti pobjedama, a onda otići na prijeko potrebnu reprezentativnu pauzu na kojoj se moraju resetirati i pripremiti za ono što ih čeka u sljedećim tjednima. Rapored je poprilično težak u Europi, a sljedeći protivnik je Sparta Prag koja 23. listopada dolazi na Rujevicu. Što mislite, kako će završiti europska sezona za Rijeku?
Raspored Rijeke u Konferencijskoj ligi:
- 2. kolo (23.10.2025., 18.45): Rijeka – Sparta Prag
- 3. kolo (6.11.2025. 21.00): Lincoln Red Imps – Rijeka
- 4. kolo (27.11.2025., 21.00): Rijeka – AEK Larnaka
- 5. kolo (11.12.2025., 21.00): Rijeka – Celje
- 6. kolo (18.12.2025. 21.00): Šahtar Donjeck – Rijeka
