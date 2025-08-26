Obavijesti

ANKETA Livaja puni 32 godine. Hoće li u Hajduku osvojiti titulu?

Foto: HNK Hajduk

Marko Livaja slavi 32. rođendan uz emotivne čestitke Hajduka i navijača! Klub u nizu pobjeda, a svi priželjkuju naslov prvaka Hrvatske

Na Poljudu je danas poseban dan. Hajduk je na društvenim mrežama objavio emotivnu čestitku za 32. rođendan svog kapetana i ključnog igrača, Marka Livaje, izazvavši mnoge reakcije pratitelja.

Splitski "bili" podijelili su grafiku na kojoj Livaja dominira u prepoznatljivom bijelom dresu, uz jednostavnu, ali snažnu poruku: "Kapetane, želimo ti sretan 32. rođendan i da ti se sve želje ostvare!". Objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova i komentara, potvrđujući kultni status koji Livaja uživa među navijačkim pukom.

Ova rođendanska proslava dolazi u trenutku velikog optimizma za Hajduk. Pod vodstvom novog trenera Gonzala Garcíje i s novom upravljačkom strukturom u kojoj je i legendarni Ivan Rakitić kao tehnički direktor, klub niže pobjede u prvenstvu. Nakon četiri uzastopna trijumfa u kolovozu, atmosfera u momčadi je na vrhuncu, a navijači s nestrpljenjem iščekuju nadolazeće derbije, prvo protiv Rijeke 31. kolovoza, a zatim i vječni derbi protiv Dinama 20. rujna na Poljudu. U takvom ozračju, podrška kapetanu važnija je no ikad.

Komentari ispod objave najbolje svjedoče o ljubavi koju navijači gaje prema svojoj "desetki". Poruke poput "Ćaća, sritan ti rođendan", "CARE KRALJU PROFESORE BALUNA" i "Sritan ti rođendan caca, sve ti cvitalo u životu i balunu" preplavile su objavu. Ipak, najviše se ističe želja koja se ponavlja u brojnim komentarima: "Neka ti se najveća želja ostvari", jasno aludirajući na san svih navijača Hajduka, osvajanje naslova prvaka Hrvatske.

Livaja je za splitski klub od veljače 2021. do danas odigrao 176 utakmica i zabio 94 gola uz 45 asistencija. Ugovor mu traje do ljeta 2027.

