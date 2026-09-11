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ANKETA Luka Modrić ga je htio za nasljednika, treba li Real kupiti nevjerojatnog Baturinu?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
ANKETA Luka Modrić ga je htio za nasljednika, treba li Real kupiti nevjerojatnog Baturinu?
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Foto: MATTEO CIAMBELLI
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Ideja o svojevrsnom prijenosu štafete s jednog Hrvata na drugog u veznom redu Reala činila se kao savršen scenarij. Modrić se bližio kraju svoje epizode u Madridu, Kroos je već otišao, a Real je tražio svježu krv

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Martin Baturina (23) fantastično je započeo novu sezonu. Hrvatski reprezentativac sinoć je ispisao povijest talijanskog prvoligaša Coma, odveo je klub do pobjede 4-1 protiv RB Leipziga u debiju u Ligi prvaka. Baturina ne samo da je zabio prvi, povijesni gol za Como u ovom natjecanju, već je upisao i asistenciju te je proglašen igračem utakmice.

UEFA Champions League - Como v RB Leipzig
Foto: MATTEO CIAMBELLI

Njegova čudesna partija na najvećoj pozornici ponovno je pokrenula priče koje su jedno vrijeme punile novinske stupce... Kako ga je Real Madrid, na osobnu preporuku Luke Modrića, silno želio dovesti, ali je sve propalo zbog nevjerojatnog plana koji je mladi veznjak bez razmišljanja odbio.

Modrić ga je osobno preporučio Perezu

Dok je još nosio dres Dinama, Martin Baturina smatran je jednim od najuzbudljivijih mladih talenata u Europi. Njegove igre nisu promakle najvećim klubovima, a među njima se najviše isticao Real Madrid. Prema tadašnjim napisima španjolskih i njemačkih medija, interes "kraljevskog kluba" nije bio slučajan. Glavni zagovornik njegova dolaska bio je nitko drugi doli klupska legenda i kapetan hrvatske reprezentacije, Luka Modrić.

Navodno je Modrić, oduševljen onime što je vidio od Baturine na treninzima i utakmicama reprezentacije, osobno razgovarao s predsjednikom Florentinom Perezom. Preporučio mu je Baturinu kao svog idealnog nasljednika, igrača koji posjeduje tehničku profinjenost, viziju i nogometnu inteligenciju potrebnu za igru na Santiago Bernabeuu.

UEFA Champions League - Como v RB Leipzig
Foto: MATTEO CIAMBELLI

Ideja o svojevrsnom prijenosu štafete s jednog Hrvata na drugog u veznom redu Reala činila se kao savršen scenarij. Modrić se bližio kraju svoje veličanstvene karijere, Toni Kroos je već otišao, a Real je tražio svježu krv. Baturina, produkt slavne Dinamove škole nogometa baš kao i Modrić, činio se kao logičan i siguran ulog u budućnost. Real je krenuo u akciju, uvjeren da će osigurati potpis igrača kojeg su mnogi već tada nazivali "novim Modrićem".

Odbijenica 'kraljevskom klubu' zbog bizarnog plana

Real Madrid je na stol stavio konkretnu ponudu: petogodišnji ugovor za tada 21-godišnjeg dinamovca. Bio je to jasan znak da ga vide kao dugoročno rješenje. Međutim, postojao je jedan detalj u planu koji je Baturini i njegovom timu bio potpuno neprihvatljiv.

Španjolski velikan nije namjeravao odmah priključiti Baturinu prvoj momčadi. Umjesto toga, njihov plan je predviđao da prve dvije godine ugovora provede na posudbi u nekom drugom španjolskom prvoligašu kako bi se "razvijao i prilagodio na La Ligu". Za igrača koji je već bio nositelj igre u Dinamu, s više od 140 seniorskih nastupa i preko pedeset izravnih sudjelovanja u golovima, te standardni član A reprezentacije, takav se plan činio kao korak unatrag.

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SP 2026 Toronto: Trening hrvatske nogometne reprezetacije uoči susreta s Portugalom | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Baturina je, prema informacijama koje je tada objavio njemački Sky Sport, bez previše oklijevanja odbio ponudu. Vjerovao je da je već spreman za igranje na najvišoj razini i nije želio gubiti vrijeme na posudbama. U to vrijeme se navodilo kako svoju karijeru radije vidi u njemačkoj Bundesligi, smatrajući da bi mu taj stil nogometa više odgovarao za idući korak u karijeri.

'Novi Modrić' koji nije htio čekati

Realova procjena pokazala se potpuno pogrešnom. Dok su ga oni vidjeli kao projekt za budućnost, drugi klubovi su ga vidjeli kao igrača za sadašnjost. Osim Madriđana, interes su pokazivali i Manchester United, PSG, Barcelona te Atletico Madrid, a Dinamo je navodno odbio i konkretnu ponudu Fiorentine tešku gotovo dvadeset milijuna eura.

Baturina na kraju nije otišao ni u Bundesligu, već u ambiciozni projekt talijanskog Coma, s kojim je sinoćnjom predstavom pokazao da pripada samom vrhu europskog nogometa. A u Madridu se vjerojatno pitaju što bi bilo da su poslušali svoju legendu i mladom Hrvatu ponudili priliku koju je zaslužio odmah. Posebno zato što Transfermarkt već procjenjuje Baturinu na 45 milijuna eura, a s obzirom na to da je riječ o projekciji iz srpnja, ta će cifra sigurno dodatno rasti...

S druge strane, Realu nedostaju nesebični igrači poput Baturine i mnogi navijači "kraljevskog kluba" voljeli bi ga vidjeti u veznom redu. Otkako su Kroos i Modrić napustili klub, Realu nedostaje "dirigent" igre i netko tko će kontrolirati posjed lopte. Što vi kažete, treba li Real dovesti Baturinu?

Treba li Real Madrid kupiti Martina Baturinu?

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(*uz korištenje AI-ja)

UEFA Champions League - Como v RB Leipzig
Foto: MATTEO CIAMBELLI

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