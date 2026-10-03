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ANKETA Može li Bilić i dalje voditi 'vatrene' nakon ovoga?

Piše 24sata,
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ANKETA Može li Bilić i dalje voditi 'vatrene' nakon ovoga?
Foto: Antonio Bronic
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HRVATSKA - ENGLESKA 0-7 "Vatreni" doživjeli povijesni debakl u Rijeci: Englezi im utrpali sedam golova, a Bilić je pod sve jačim pritiskom

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Utakmica protiv Engleske je naš cilj iako smo i u ovoj utakmici protiv Španjolske tražili nešto, tako smo pikirali i sastav. Ali nemoguće je sve četiri utakmice igrati s istim kadrom. Pikirali smo tu utakmicu protiv Engleza. Ali to su isto Englezi, morat ćemo biti puno konkretniji i kompaktniji da bismo čuvali rezultat, rekao je Slaven Bilić u Sevilli.

Tri dana poslije nestvarno loše izdanje "vatrenih", na putu su prema najtežem porazu u povijesti i ponavljanju onih 6-0 u Elcheu protiv Španjolske. Na Rujevici je na poluvremenu stajalo 0-4, prvi je put Hrvatska primila četiri gola u jednom poluvremenu, a do kraja i 7-0 pred 6200 gledatelja, uglavnom djece, koji su umjesto spektakla imali razloga za plakanje. I ne samo oni.

Hrvatskoj za tri dana dolazi novi težak ispit, Španjolska na rasprodanom Poljudu, a čini se kako je Hrvatska u Rijeci rasprodala dosta ugleda koji je godinama dugo gradila. Slaven je tek preuzeo "vatrene", imao na raspolaganju 27 igrača, ali je potpuno promašio. Nakon početne pobjede protiv Češke (2-1) i poraza protiv Španjolske (4-1), uslijedila je epska šamarčina. Pa se neki pitaju može li nakon svega on nastaviti voditi reprezentaciju.

Može li Bilić i dalje voditi "vatrene"?

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Komentari 34
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