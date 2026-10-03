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VELIKA LJUBAV

FOTO Koga ljubi Edin Džeko? To je bila ljubav na prvi pogled...

Amra Džeko, nekadašnja holivudska zvijezda, napustila je sjaj Los Angelesa zbog ljubavi prema Edinu Džeki. Zajedno su bili u Manchesteru, Rimu, Milanu, a sada i na njemačkom sjeveru. Edin se protiv Švedske oprostio od reprezentativnog dresa
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FOTO Koga ljubi Edin Džeko? To je bila ljubav na prvi pogled...
U 41. godini života, "bosanski dijamant" oprostio se od reprezentacije na utakmici protiv Švedske u Zenici (1-1). No, dok on na terenu nosi snove milijuna, njegova najveća podrška i oslonac s tribina je supruga Amra Džeko. | Foto: instagram
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U 41. godini života, "bosanski dijamant" oprostio se od reprezentacije na utakmici protiv Švedske u Zenici (1-1). No, dok on na terenu nosi snove milijuna, njegova najveća podrška i oslonac s tribina je supruga Amra Džeko. | Foto: instagram
Komentari 36

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