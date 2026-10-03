UŽIVO Hrvatska - Engleska: Bilić u lovu na drugu pobjedu nakon teškog poraza od Španjolske

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Hrvatska danas od 18 sati na Rujevici dočekuje Englesku u trećem kolu Lige nacija. Bit će to novi okršaj dviju reprezentacija koje se dobro poznaju, a utakmica u Rijeci donosi važan dvoboj u borbi za što bolju poziciju u skupini 3, Lige A.

Vatreni u susret ulaze nakon poraza od Španjolske, dok je Engleska u posljednjem kolu slavila protiv Češke.

Posebnost susreta bit će i činjenica da će tribine biti ispunjene s oko 6000 školaraca, dok će među gledateljima biti i stotinjak engleskih navijača.