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UŽIVO Hrvatska - Engleska: Bilić u lovu na drugu pobjedu nakon teškog poraza od Španjolske

Piše 24sata,
UŽIVO Hrvatska - Engleska: Bilić u lovu na drugu pobjedu nakon teškog poraza od Španjolske
Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Hrvatska danas od 18 sati na Rujevici dočekuje Englesku u trećem kolu Lige nacija, a obje reprezentacije u susret ulaze s tri boda nakon prva dva kola. Susret ćete moći gledati od na programu Nove TV

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Liga nacija, 3. kolo 18.00 , Rujevica, Rijeka
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IZJAVE TUCHELA

Engleski je izbornik Thomas Tuchel pred Hrvatsku i Englesku sipao pohvale na Modrića i Kovačića, upozorio na Baturinu i priznao da mu Zagreb budi loša sjećanja nakon šokantnog poraza s Chelseajem ondje.

Sve izjaze engleskog izbornika pročitajte OVDJE.

IZJAVE BILIĆA I STANIŠIĆA

Hrvatska i Engleska će u subotu od 18 sati na Rujevici odmjeriti snage u sklopu 3. kola Lige nacija. Hrvatska je u prva dva kola pobijedila Češku i izgubila od Španjolske, a Englezi su imali identičan učinak. Izbornik Bilić i 'vatreni' Stanišić obratit će se medijima uoči susreta na presici.

Izjave uoči dvoboja pročitajte OVDJE.

ENGLEZI SU ZGROŽENI

Britanski tabloid The Sun je analizirao Rujevicu: 100 Engleza izborilo je 'bijeg' iz horor-kaveza i dobilo mjesta uz teren.

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NEOČEKIVAN POTEZ IZBORNIKA

Izbornik Bilić je odlučio Budimira i Belju izostaviti za susret s Engleskom. Musa je ponovno u sastavu i mogao bi dobiti priliku u vrhu napada. S dvojicom napadača na tribinama će biti Majer i Pongračić

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NAJAVA

Hrvatska danas od 18 sati na Rujevici dočekuje Englesku u trećem kolu Lige nacija. Bit će to novi okršaj dviju reprezentacija koje se dobro poznaju, a utakmica u Rijeci donosi važan dvoboj u borbi za što bolju poziciju u skupini 3, Lige A.

Vatreni u susret ulaze nakon poraza od Španjolske, dok je Engleska u posljednjem kolu slavila protiv Češke.

Posebnost susreta bit će i činjenica da će tribine biti ispunjene s oko 6000 školaraca, dok će među gledateljima biti i stotinjak engleskih navijača.

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