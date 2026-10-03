Hrvatska danas od 18 sati na Rujevici dočekuje Englesku u trećem kolu Lige nacija, a obje reprezentacije u susret ulaze s tri boda nakon prva dva kola. Susret ćete moći gledati od na programu Nove TV
UŽIVO Hrvatska - Engleska: Bilić u lovu na drugu pobjedu nakon teškog poraza od Španjolske
Engleski je izbornik Thomas Tuchel pred Hrvatsku i Englesku sipao pohvale na Modrića i Kovačića, upozorio na Baturinu i priznao da mu Zagreb budi loša sjećanja nakon šokantnog poraza s Chelseajem ondje.
Sve izjaze engleskog izbornika pročitajte OVDJE.
Hrvatska i Engleska će u subotu od 18 sati na Rujevici odmjeriti snage u sklopu 3. kola Lige nacija. Hrvatska je u prva dva kola pobijedila Češku i izgubila od Španjolske, a Englezi su imali identičan učinak. Izbornik Bilić i 'vatreni' Stanišić obratit će se medijima uoči susreta na presici.
Izjave uoči dvoboja pročitajte OVDJE.
Britanski tabloid The Sun je analizirao Rujevicu: 100 Engleza izborilo je 'bijeg' iz horor-kaveza i dobilo mjesta uz teren.
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Izbornik Bilić je odlučio Budimira i Belju izostaviti za susret s Engleskom. Musa je ponovno u sastavu i mogao bi dobiti priliku u vrhu napada. S dvojicom napadača na tribinama će biti Majer i Pongračić
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Hrvatska danas od 18 sati na Rujevici dočekuje Englesku u trećem kolu Lige nacija. Bit će to novi okršaj dviju reprezentacija koje se dobro poznaju, a utakmica u Rijeci donosi važan dvoboj u borbi za što bolju poziciju u skupini 3, Lige A.
Vatreni u susret ulaze nakon poraza od Španjolske, dok je Engleska u posljednjem kolu slavila protiv Češke.
Posebnost susreta bit će i činjenica da će tribine biti ispunjene s oko 6000 školaraca, dok će među gledateljima biti i stotinjak engleskih navijača.