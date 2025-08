ANKETA Može li Hajduk osvojiti titulu HNL-a s Antom Rebićem?

Nakon višetjedne sage, pregovora i iščekivanja koje je zabavljalo nogometnu Hrvatsku, vijest je odjeknula pola sata iza ponoći, netom nakon europske pobjede nad Zirom: Ante Rebić (31) novi je igrač Hajduka. Srebrni "vatreni" iz Rusije, napadač s iskustvom igranja za velikane poput Milana i Eintrachta, vratio se kući. Njegov potpis na ugovor (samo) do ljeta 2026. godine nije samo najveći posao prijelaznog roka za splitski klub, već i poruka o ovosezonskim ambicijama. No dok navijači sanjaju šampionsku feštu, ključno pitanje ostaje: što točno Imoćanin donosi momčadi Gonzala Garcije i može li on biti karika koja nedostaje?

Povratak otpisanog: Motivacija kao ključni faktor

Jedan od najvažnijih aspekata ovog transfera leži izvan terena. Ante Rebić imao je financijski izdašnije ponude iz inozemstva, no presudila je njegova osobna želja. Dosta mu je bilo selidbi i lutanja po Turskoj i Italiji; htio se vratiti kući, bliže obitelji, i po prvi put u karijeri odjenuti dres kluba za koji navija. Ta činjenica, da je igrač njegovog kalibra spreman prilagoditi se financijskim okvirima Hajduka i prihvatiti ugovor vrijedan oko 450.000 eura godišnje uz bonuse, govori o motivaciji.

Upravo bi taj unutarnji poriv mogao biti presudan. Nakon nekoliko statistički sušnih sezona u Bešiktašu i Lecceu, gdje je u posljednjoj sezoni u 28 nastupa zabio tek jedan gol, Rebiću je potreban novi početak. A teško je zamisliti bolji poticaj od igranja pred punim Poljudom, gdje se svaki dobar potez slavi kao gol, a borbenost cijeni više od svega. Trener Gonzalo Garcia i suigrači, poput Anthonyja Kalika, nisu skrivali oduševljenje. "Tko ne bi volio igrati s njim?", sažeo je Kalik osjećaj cijele svlačionice, dok je Garcia poručio: "Moje je da ga uklopim u ekipu, a siguran sam da će u njoj imati važnu ulogu."

Foto: HNK Hajduk

Partner za Livaju ili mačak u vreći?

Rebićev dolazak neizbježno se veže uz ime Marka Livaje. Godinama je Hajdukova "desetka" na svojim leđima nosila gotovo cjelokupni teret kreacije i realizacije, a sada bi napokon trebao dobiti partnera koji mu može parirati kvalitetom i nogometnom drskošću. Rebić, koji će nositi simboličnu "devetku", trebao bi rasteretiti Livaju, odvući pažnju obrane i stvoriti višak koji je Splićanima često nedostajao.

Ipak, ne može se zažmiriti na rizike. Rebićeva forma posljednjih godina daleko je od one iz najboljih dana u Milanu, gdje je u sezoni 2020/21. imao 11 golova i devet asistencija. Njegove epizode u Bešiktašu i Lecceu bile su skromne, a priča o njegovom "teškom" karakteru, koja je kulminirala sukobom sa Zlatkom Dalićem i oproštajem od reprezentacije, već je izlizana, ali i dalje prisutna. Slučaj Josipa Brekala, koji se također na Poljudu pokušao vratiti u formu pa nije uspio, služi kao upozorenje. Hajduk ne dovodi igrača na vrhuncu moći, već onoga kojeg treba "probuditi". Kako je jednom rekao Fredi Bobič, sportski direktor koji ga je vodio u Frankfurtu, Rebiću ponekad treba "noga u stražnjicu" da pokaže što zna.

Profil igrača kakav se čekao

Unatoč svemu, Rebić je profilno točno ono što je Hajduku trebalo. On je rijetka kombinacija sirove fizičke moći, eksplozivnosti, brzine i neupitnog nogometnog znanja. Igrač je to koji može igrati na više pozicija u napadu, koji se ne boji ući u duel i koji posjeduje sportsku drskost, neophodnu za lomljenje utakmica. Njegov legendarni gol protiv Argentine na Svjetskom prvenstvu 2018. savršen je sažetak njegovih sposobnosti. U Hajduku se nadaju da će splitski zrak i podrška s tribina iz njega ponovno izvući tu verziju igrača.

Dolazak Ante Rebića kocka je s golemim ulogom, ali i potencijalno golemim dobitkom. Ako uspije pronaći staru formu i kliknuti s Livajom, Hajduk dobiva napadački tandem kakav HNL dugo nije vidio. Hoće li Rebić biti junak ili samo još jedna prolazna epizoda, pokazat će, kao i uvijek, isključivo teren.