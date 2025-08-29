ANKETA Na koga će Dinamo i Rijeka? Izaberite sve suparnike

Ždrijeb Europske lige i Konferencijske lige održat će se u petak u Grimaldi Forumu u Monacu (Arenasport 1, 13 sati), a u oba natjecanja Hrvatska će imati po jednog predstavnika. Dinamo je izborio direktan plasman u Europsku ligu, dok će Rijeka svoj europski put nastaviti u Konferencijskoj ligi nakon što je ispala u kvalifikacijama Lige prvaka, a potom i Europske lige.

Novost ove sezone je da će se ždrijeb ligaške faze Europske i Konferencijske lige prvi put spojiti u jedan "show", čime će se pojednostaviti procedrura. Nakon izvlačenja EL odmah slijedi izvlačenje KL.

Dva izvlačenja bit će obavljena u potpuno digitalnom formatu koristeći istu digitalnu tehnologiju koja je već korištena prošle godine za trenutno izvlačenje protivnika.

Dinamo se zbog odličnog europskog koeficijenta nalazi u prvom potu. Iz svake od četiriju jakosnih skupina svaki će klub dobiti po dva suparnika te odmjeriti snage s jednim od njih doma, a s jednim u gostima. S druge strane, Rijeka će igrati protiv šest suparnika, tri kod kuće, tri vani, iz šest jakosnih skupina.

Finale Europske lige je na stadionu Bešiktaša u Istanbulu, dok će se završna utakmica Konferencijske lige igrati na Red Bull Areni u Leipzigu.

SUDIONICI EUROPSKE LIGE: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, DINAMO ZAGREB, Real Betis, RB Salzburg, Aston Villa, Fenerbahče, Braga, Crvena zvezda, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv, Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorec, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nica, Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmo, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann.

SUDIONICI KONFERENCIJSKE LIGE: Fiorentina, AZ Alkmaar, Šahtar, Slovan Bratislava, Rapid Beč, Legia Varšava, Sparta Prag, Dinamo Kijev, Crystal Palace, Lech Poznanj, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers, Omonia, Mainz 05, Strasbourg, Jagiellonia Bialystok, Celje, RIJEKA, Zrinjski, Lincoln Red Imps, KuPS, AEK Atena, Aberdeen, Drita, Breidablik, Sigma Olomouc, Samsunspor, Rakow, AEK Larnaka, Shkendija, Hacken, Lausanne, Universitatea Craiova, Hamrun Spartans, Noah, Shelbourne.