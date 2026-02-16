ANKETA Osijek tone, a navijači očajni. Može li nova uprava spriječiti povijesno ispadanje?

Osijek je nakon 22. kola posljednja momčad HNL-a. Rečenica je to koju bi rijetko tko u Hrvatskoj rekao uoči ove sezone. Nije da su "bijelo-plavi" briljirali ni prošle, ali da će biti posljednji pored debitanta u najvišem razredu hrvatskog nogometa, Vukovara, nitko nije mogao ni zamisliti. Ipak, to je realnost.

Nije pomogla ni promjena trenera. Simon Rožman krajem listopada dobio je otkaz, a na klupu je stigao Željko Sopić, no promjene nabolje nije bilo. Obojica su vodila 11 utakmica, a učinak im je porazan. Slovenac je čak i neznatno bolji jer ima dvije pobjede, tri remija i šest poraza, dok Sopić ima jednu jedinu pobjedu, pet remija i isto toliko poraza. Kada se tome doda i kako su do prije nekoliko dana bili bez plaće, jasno je koliko vlada loša situacija na Opusu.

Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

U moru loših vijesti jedina dobra jest da se Vukovar nije odvojio na ljestvici. Opstanak je i dalje na dohvat ruke i jedna pobjeda može ih maknuti s posljednje pozicije jer bodovna razlika iznosi dva boda. Football Meets Data izračunao je tko ima najveće šanse za put u drugu ligu, a one Osječana iznose tek 16 posto. Naravno, prvi favorit i dalje je Vukovar, čije su šanse, iako u padu, i dalje oko 75 posto.

Osijek je od osnutka HNL-a jedan od četiri kluba koji nikada nisu ispali u niži rang. Projekcije također govore da bi do kraja sezone trebali sakupiti 36 bodova, čime bi sačuvali prvoligaški status jer bi Vukovar na bodovnom kontu trebao imati šest bodova manje. No to su samo projekcije…

U posljednjem kolu poraženi su od Hajduka, a ono što navijače najviše boli jest nemoć koja je, nažalost, postala uobičajena ove sezone. Nisu ni u jednom trenutku opasnije zaprijetili gostima, a svoju frustraciju navijači su iskazali na društvenim mrežama službene klupske stranice.

"Osijek je zasluženo zadnji jer ima najlošije igrače i najlošijeg trenera u HNL."

"Da su nas ovakvi ratnici branili od Mađara prije... ne bi mi imali HNL danas."

"Učlanio sam malca od skoro sedam mjeseci u klub danas. Jesam li ja loš otac?"

"Najljepši stadion dogodine u 2. HNL"

"Pa nama više ni dragi Bog ne može pomoći. Žali Bože igre"

Voda je došla do grla, a u klubu su odlučili napraviti rezove, mnogi smatraju s nekoliko godina zakašnjenja. Naime, Osijek ima novo vodstvo. Ferenc Sakalj više nije predsjednik, a Vladimir Čohar direktor. Na čelo prvoligaša s Pampasa od petka formalno sjeda žena, Alexandra Vegh, dok Valentina Koprivnjak postaje direktorica. Cilj nove uprave jest samo jedan - opstanak u ligi.