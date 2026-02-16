Tko su žene na čelu NK Osijeka? Predsjednici je samo 29 godina, diplomirala je u Realovoj školi

Nakon niza loših rezultata i sve dublje krize upravljanja, u nogometnom klubu Osijek dogodio se tektonski poremećaj. Loši rezultati i borba za ostanak prelila je čašu strpljenja Lorinca Meszarosa, a epilog je stigao početkom tjedna smjenom kompletnog vodstva. Predsjednik Uprave Ferenc Sakalj i direktor Vladimir Čohar sporazumno su napustili klub, a na njihova mjesta dolaze dvije žene, Alexandra Végh (29) kao nova predsjednica i Valentina Koprivnjak kao nova direktorica kluba. Ovaj potez označava početak nove ere za "bijelo-plave", s ciljem stabilizacije i povratka na staze uspjeha.

Potres u Gradskom vrtu kao posljedica krize

Smjena na vrhu nije došla iznenada. Tjednima se osjećala napetost oko Opus Arene, a priče o financijskim problemima i kašnjenju plaća igračima potaknule su vlasnika Lőrinca Mészárosa na hitnu reakciju. Prošlog je tjedna održan krizni sastanak u Budimpešti na kojem su, čini se, riješeni gorući financijski problemi, ali je ujedno zapečaćena sudbina dotadašnjeg vodstva. Iako se u javnosti nagađalo o statusu trenera Željka Sopića, u pozadini su se odvijale puno krupnije promjene koje će definirati budućnost kluba.

U službenom priopćenju kluba potvrđeno je kako Sakalj i Čohar sporazumno odlaze 20. veljače. "Ulaskom u sljedeću fazu strateškog razvoja nogometnog kluba NK Osijek, dogodit će se sveobuhvatne promjene u upravi, s ciljem da se poslovanje Kluba učini učinkovitijim, osigura njegova dugoročna stabilnost i poveća konkurentnost", poručili su s Opus Arene.

Tko je Alexandra Végh, nova šefica Osijeka?

Na čelo kluba dolazi Alexandra Végh, sportska menadžerica iz Budimpešte s međunarodnim iskustvom. Kako navode u službenoj objavi, njezino upravljanje karakterizirat će "strateško razmišljanje, organizacijski razvoj i dosljedna provedba strukturnih reformi". Végh je na prethodnim pozicijama imala ključnu ulogu u razvoju složenih operativnih sustava i povećanju organizacijske učinkovitosti, što bi trebalo donijeti stabilnost poslovanju osječkog prvoligaša.

Alexandra Vegh je u ljeto 2015. na dva mjeseca volontirala u jednom sirotištu u Africi, kako stoji na njenom profilu na LinkedInu. Studirala je poslovnu administraciju u školi Les Roches u Švicarskoj, potom u međunarodnoj poslovnoj školi Hult u Bostonu, a diplomirala je poslovno pravo na Europskoj sveučilišnoj školi Real Madrida. Navela je kako tečno govori engleski, kako joj je španjolski na profesionalnoj razini, a poznaje i njemački jezik. Poslovni duh pokazala je osnivanjem tvrtke Xenia Solutions koja se bavi proizvodnjom točionika za pivo, kao i konzultantsko-menadžerske agencije Vagency Sports.

Njezin prvi i osnovni zadatak bit će dubinska analiza stvarnog stanja u klubu, nakon čega će vlasnicima predstaviti viziju i plan za budućnost. Klub u priopćenju ističe kako će se posebna pažnja posvetiti modernizaciji profesionalne strukture, razvoju mladih nogometaša te svjesnom i održivom obnavljanju momčadi. Strateški cilj je jasan: pružiti veću ulogu talentiranim mladim igračima iz vlastite škole, uz očuvanje vrijednosti i tradicije kluba.

Povratak pionirke hrvatskog nogometa u vrh

Dok je Alexandra Végh novo lice u hrvatskom nogometu, Valentina Koprivnjak je itekako poznato ime, ne samo u Osijeku, već i na nacionalnoj razini. Imenovanjem na mjesto direktorice, ona se vraća u operativni vrh kluba u kojem djeluje još od 2003. godine. Ona je bila Koprivnjak je bila prva žena na mjestu direktorice jednog nogometnog kluba u Hrvatskoj, a u srpnju 2015. godine postala je i prva predsjednica Uprave nekog hrvatskog prvoligaša u povijesti.

Diplomirana pravnica, kojoj je nogomet blizak od djetinjstva preko oca Zdravka, bivšeg golmana i trenera, u klub je stigla u jednom od najtežih razdoblja njegove povijesti. Smatraju je jednom od najzaslužnijih osoba što je klub preživio godine krize i izbjegao stečaj. Iako je uvijek izbjegavala medijsku eksponiranost, njezino iskustvo i poznavanje funkcioniranja kluba i HNL-a bit će neprocjenjivo u tandemu s novom predsjednicom.

Novi smjer: transparentnost, mladi igrači i veza sa zajednicom

Nova uprava najavila je revitalizaciju cjelokupnog poslovanja. Glavni ciljevi su stvaranje transparentnije i dinamičnije organizacijske strukture, jačanje odnosa s lokalnom zajednicom te osiguravanje stabilne gospodarske podloge za održivi razvoj. Osječko-baranjska županija proglašena je Europskom regijom sporta za 2024. godinu, a jačanje veze između kluba i zajednice uklapa se u širu strategiju promocije sporta na lokalnoj razini.

"Uvjereni smo da Klub kroz obnovu, profesionalnu restrukturalizaciju i jedinstvenu podršku zajednice može imati uspješnu, stabilnu i ponosnu budućnost", zaključuje se u priopćenju kluba.

Dok navijači s nestrpljenjem očekuju prve konkretne poteze, ostaje otvoreno pitanje statusa trenera Sopića i sportskog direktora Alena Petrovića. Željko Sopić trebao bi dobiti još jednu priliku da si spasi poziciju ako u subotu pobijedi Lokomotivu na Maksimiru. Nagađa se kako bi na klupu i treći put mogao zasjesti Zoran Zekić, no konačnu odluku donijet će novo vodstvo.