ANKETA Pogledajte rukomet PSG-a, VAR soba šuti. Je li Bayern opet teško oštećen?

U uzvratnoj utakmici Liga prvaka između Bayerna i Paris Saint-Germaina dogodila se sporna situacija. Naime, u 30. minuti Vitinha je panično izbacio loptu iz kaznenog prostora. Lopta je u letu pogodila ruku Joãa Nevesa, koji ju je u okretu ispružio prema lopti.

Na to su odmah reagirali cijela klupa Bayerna i igrači koji su okružili glavnog suca Joãa Pedra Pinheira. Portugalski sudac odmah ih je odmaknuo rukom, no pritisak se nastavio. Iako se u jednom trenutku činilo da razgovara s VAR sobom jer se držao za slušalicu, nakon nekoliko trenutaka samo je odmahnuo rukom i pokazao da se igra nastavi. Situaciju pogledajte OVDJE.

U čudu je na tribinama ostao i legendarni Uli Hoeneß, koji je u društvu pokojnog Franza Beckenbauera gledao ponovljenu snimku. Frustracije su dodatno rasle jer je samo nekoliko minuta kasnije Nuno Mendes očito zaustavio loptu rukom i spriječio dodavanje, iako je već imao žuti karton.

Odluku da mu ne pokaže drugi žuti karton portugalski sudac objasnio je time što je prethodno dosudio raniji kontakt i prekršaj Bayerna. Situacija je dodatno dobila na važnosti zbog događaja iz prve utakmice. Tada je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena, pri rezultatu 2-2, sudac nakon intervencije VAR-a i pregleda snimke pokazao na bijelu točku zbog igranja rukom Alphonsa Daviesa. Kanadski branič tada je nakon odbijanca rukom zaustavio loptu u pokušaju prolaska kroz kazneni prostor.

Današnjom odlukom portugalskog suca nisu bili zadovoljni ni navijači Bayerna, koji su tijekom jednog kornera za goste iz protesta počeli bacati čaše piva prema terenu. Situacija se brzo smirila nakon što ih je kapetan Manuel Neuer upozorio da to više ne rade.