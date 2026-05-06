Sneijder se šali na račun Lige prvaka, dok Arsenal prekida 20-godišnje čekanje na finale. Arteta pod pritiskom, ali Sneijder hvali njegov rad s "topnicima"
Sneijder: Utakmicu Arsenala i Atletica trebalo je prekinuti u 35. minuti i igrače poslati kući
Bivši nizozemski nogometaš Wesley Sneijder (41) zna kako je to osvojiti Ligu prvaka, prije 16 godina bio je član Interove momčadi koja je, pod vodstvom Joséa Mourinha osvojila trostruku krunu i podigla uhati trofej na Santiago Bernabéuu svladavši Bayern 2-0, kao prvi talijanski klub kojem je to uspjelo.
Ove godine Bayern ponovno lovi finale, na domaćem terenu mora nadoknaditi minus 5-4 iz prvog polufinala protiv PSG-a, a s druge je strane mjesto na Puskás Areni u Budimpešti već osigurao Arsenal, i to nakon 20 godina čekanja od posljednjeg finala, nakon trijumfa nad Atléticom 1-0 (ukupno 2-1) u utorak u Londonu. Nije to bila utakmica koju će navijači pamtiti po ljepoti, presudio je gol Bukaya Sake iz 44. minute.
- Htio sam nazvati Uefu nakon 35 minuta da im kažem da otkažu utakmicu i kažu igračima da napuste teren, da dvoboj Bayerna i PSG-a proglase kao finale Lige prvaka - našalio se Sneijder, koji je karijeru zaključio 2019. u Katru.
Mikel Arteta s "topnicima" je u igri za dvije titule, na korak je do osvajanja Premiershipa nakon 2004. za londonski klub, a čeka i finale u Budimpešti 30. svibnja. Dosad je, u devet godina kao trener Arsenala, osvojio jedan FA Cup 2020. i dva superkupa 2020. i 2023. Ovo bi mogla biti sezona u kojoj će naplatiti čekanje na veliki trofej.
- Čudno je da ljudi govore da Arteta mora osvojiti trofej s Arsenalom. Pogledajte Premiership. Imate Liverpool i Manchester City koji su godinama imali bolje igrače od Arsenala, nije čudno da se konstantno morate boriti s njima. I u Europi ima puno klubova koji imaju bolje igrače. Arteta radi sjajan posao s ovom momčadi. OK, ponekad s lijepim nogometom, a ponekad ne - rekao je Sneijder, analitičar nizozemske televizije Ziggo Sport, pa objasnio na primjeru:
- Kad u momčadi imate Jurriena Timbera, pomislite da je dobar bek, da će pomoći u sezoni. A onda ga nema dugo vremena pa morate ubaciti Bena Whitea. On mu ne može ući u cipele. Ne može Arteta postaviti dvije konkurentne momčadi, a drugi klubovi mogu. Nije fer reći da bi trebao uzeti taj trofej (kao Wenger Premier ligu 2006., op.a.). Wenger je u tom uspio, imao je Bergkampa i Henryja, puno bolje igrače od ovih koji su sad tu. arteta radi impresivan posao. Besmislica je reći da treneri nisu dobri ako ne osvajaju trofeje.
