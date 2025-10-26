ANKETA Real Madrid ili Barca: Za koga navijate u El Clasicu?

Real Madrid i Barcelona igraju dvoboj 10. kola La Lige na Santiago Bernabeuu s početkom od 16.15. Veliki španjolski derbi mogao bi usmjeriti sezonu jednoj i drugoj momčadi, a Real u susret ulazi s prvog mjesta i dva boda više od rivala.

Real je prema kladionicama i favorit za pobjedu s koeficijentom 2, dok je na slavlje Barcelone tečaj 3,2. Ipak, prošle je sezone Barcelona dominirala protiv Madriđana i pobijedila sve četiri natjecateljske utakmice.

Prva je ovo sezona Reala bez Luke Modrića nakon one 2011/12., tako da će ovaj El Clasico proći bez hrvatskih igrača u sastavu. U povijesti je pet hrvatskih nogometaša nastupalo za Real Madrid - Luka Modrić, Mateo Kovačić, Robert Jarni, Davor Šuker i Robert Prosinečki.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS

S druge strane, za Barcelonu su igrala četvorica Hrvata. Alen Halilović (jedan nastup), Ivan Rakitić, Goran Vučević i Robert Prosinečki. Najveći trag ostavio je Rakitić.

Sudac utakmice je Cesar Soto Grado, a prijenos je na Areni Sport 3.