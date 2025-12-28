Obavijesti

NAJUSPJEŠNIJI IZBORNIK

ANKETA Savez je ponudio Daliću novi ugovor, treba li ostati na klupi 'vatrenih' nakon SP-a?

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
NA DANAŠNJI DAN 2018. Hrvatska razbila Argentinu i osigurala osminu finala Svjetskog prvenstva | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U osam godina na klupi hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić osvojio je tri medalje. U Rusiji 2018. godine Hrvatsku je odveo do srebra, a četiri godine kasnije osvojio broncu. Ima i srebro u Ligi nacija 2023. godine

Za nekoliko dana ući ćemo u godinu Svjetskog prvenstva. Mundijal, koji zajedno organiziraju SAD, Kanada i Meksiko, počinje u lipnju, a nastup na njemu hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je uvjerljivim nastupom u kvalifikacijama. "Vatreni" nikada nisu imali veći postotak osvojenih bodova, a jedina reprezentacija koja im je stala na put bila je Češka, s kojom su na gostovanju remizirali.

Po treći put Hrvatsku će na Svjetskom prvenstvu povesti izbornik Zlatko Dalić. Dosad je na svakom velikom natjecanju isporučio rezultat. U debiju na Mundijalu u Rusiji 2018. ostvario je i najveći uspjeh hrvatskog nogometa u povijesti, kada je s "vatrenima" izborio finale. U njemu je bolja bila Francuska, no srebro je stiglo u Zagreb, gdje je nogometaše kao istinske idole dočekalo više stotina tisuća ljudi.

Nakon tog turnira nekoliko se igrača oprostilo od nacionalne vrste, no Dalić je ostao na klupi i nastavio voditi momčad. Došlo je do smjene generacija, a četiri godine kasnije pokazao je da to nije ostavilo traga na duh ekipe. U Kataru, na najneobičnijem Svjetskom prvenstvu ikada odigranom u prosincu, Hrvatska je ponovno igrala prepoznatljiv, čvrst i natjecateljski nogomet.

Nakon što je uz dozu sreće prošla skupinu i nakon raspucavanja svladala Japan, hrvatska reprezentacija srušila je velikana Brazil. U polufinalu je ipak bolja bila Argentina, koja je na kraju i osvojila Mundijal. U utakmici za treće mjesto Dalić je Hrvatskoj donio još jednu medalju, ovoga puta brončanu.

Valja istaknuti kako je najbliže zlatu Dalić bio u Ligi nacija, natjecanju koje mnogi ne smatraju velikim turnirom. Ipak, ondje je toliko željeno najsjajnije odličje izmaknulo nakon slabijeg izvođenja jedanaesteraca protiv Španjolske u finalu.

Uoči SP-a 2026. puno se govori o tome hoće li Dalić nastaviti voditi reprezentaciju i nakon turnira. Ugovor mu istječe nakon Mundijala, a mnogi već smatraju kako bi to mogao biti idealan oproštaj najboljeg izbornika kojeg je Hrvatska ikada imala i najvećeg igrača u povijesti Lijepe Naše.

Dosad se sudbina Zlatka Dalića često vezala uz onu Luke Modrića. Kapetan hrvatske reprezentacije ove sezone pokazuje da se i dalje nalazi na iznimno visokoj tjelesnoj razini te da njegove godine ne utječu na igru koju uključuje iz kola u kolo u Serie A.

O mogućem produljenju ugovora nedavno je govorio i sam izbornik.

- Uvijek imam motiv i želju voditi hrvatsku reprezentaciju. Veseli me činjenica da je Savez pokazao interes i da smo o svemu razgovarali. Ugovor mi je u cijeloj priči najmanje bitan. Najvažnije je ono što ja osjećam, što Savez osjeća i kakvi su rezultati.

Mi vas pitamo: treba li Zlatko Dalić ostati izbornik Hrvatske i nakon Svjetskog prvenstva 2026.?

OSTALO

