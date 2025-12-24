Toni Fruk: Volio bih se okušati u Španjolskoj. Modrić i Perišić su me savjetovali oko transfera...

Toni Fruk dobio je nagradu za najboljeg igrača HNL-a, a najbolji igrač Rijeke podijelio je svoje dojmove u razgovoru za Dnevnik Nove TV.

- Veliko priznanje, moja ekipa je velikim dijelom zaslužna za ovu nagradu. Normalno, i svi ostali koji se brinu o mojim izvedbama unutar i izvan kluba. Kad sam vidio tko je sve osvojio tu nagradu, čast mi je biti na popisu - započeo je Fruk pa nastavio:

- Što imaš više fanova, to imaš više kritičara. Livaja i Petković su veličine u hrvatskom nogometu, ja se trudim biti svoj i ne otići na stranu na kojoj se ne osjećam kao ja. Ako je stvarno tako kako kažete, meni je drago. Tako sam odgajan i tako sam odrastao u nogometu.

Fruk je igrajući za Fiorentinu doživio neugodnu ozljedu koju je malo tko mogao definirati.

- Doktori nisu znali što mi je, odradio sam nekoliko magneta... U Fiorentini su rekli da je stvar da možda umišljam jer sam navikao na bol. Jednostavno nisam znao što dalje - rekao je i dodao:

- U jednom trenutku, kada sam išao na zadnji magnet kod doktora Bojanića, rekao sam si - ako mi on kaže da nije ništa, ne znam što ću dalje, pogubljen sam... Kad sam išao kod njega, molio sam Boga da mi kaže da je pukla cijela noga, bilo što, samo da mi nešto kažu...

Fruk je u Italiji dijelio svlačionicu s nekim svjetskim legendama.

- To je bilo nestvarno. Jučer u svom selu, a onda u ekipi s Frankom Riberyjem…

Riječki adut je 2020. godine prešao iz Fiorentine u Dubravu Tim Kabel.

- Ne bi svatko došao u Dubravu iz Fiorentine, no ja sam želio prikupiti minute. Vrijeme korone sve je poremetilo, tražio sam posudbu u listopadu, većina drugoligaša zaključilo je svoje rostere i gdje god sam bio nuđen rekli su mi - ne treba, hvala. Kako sam se nosio s time? OK, samo sam htio pronaći klub, nije da sam bio izgrađeno ime u hrvatskoj javnosti. Htio sam biti u Hrvatskoj, znajući da ću ovdje biti sretniji i psihički se vratiti na staro - rekao je pa nastavio o daljnjem tijeku karijere.

- Što sam duže u Rijeci, to mi je ljepše. Mogu se zamisliti da jednog dana živim ovdje. O klubu ne treba trošiti riječi. U prvoj sezoni nedostajala mi je jedino dobra statistika, trener Radomir Đalović govorio mi je da moram podići broj golova i asistencija. Na kraju, u drugoj godini okrunjeni smo dvostrukom krunom. Fantastično! Šteta što 2025. nije duža godina, u petom mjesecu mislio sam da je sve ovo vrhunac. Klub, reprezentacija, europsko proljeće, nagrada za najboljeg igrača... Dogodilo se toliko toga.

Zanimljivo, Fruk je priznao da bi najradije otišao igrati u Španjolsku.

- Volio bih Španjolsku i što se tiče nogometa i života. No, Premier ligu najviše volim pratiti, ali sigurno je jako teška liga što se tiče fizikalije. Da moram birati, najradije bih u Španjolsku.

Ljetos se dogodila zanimljiva situacija u kojoj je Fruk mogao postati igrač Benfice da se portugalski klub kvalificirao u Europsku ligu, a ne u Ligu prvaka.

- Malo čudna situacija, našalio sam se kasnije s Franjom Ivanovićem u reprezentaciji. Rekao sam mu - baš ste morali proći u Ligu prvaka!

Fruk je gotovo siguran putnik na Svjetsko prvenstvo, a za Hrvatsku je debitirao protiv Farskih Otoka.

- Izbornik Zlatko Dalić mi je na prvom okupljanju uvelike pomogao. Rekao mi je da se ne moram nikome dokazivati i da sam ovdje potpuno zasluženo. Odnosi sa suigračima su super, iznenadio sam se koliko prate SHNL. Savjeti Modrića i Perišića? U devetom mjesecu savjetovali su me oko prijelaznog roka jer su svi očekivali transfer. Svi mi više pune glavu time nego što ja želim ići... Oni su mi rekli da samostalno odlučim, da budem strpljiv i nastavim raditi te da će sve doći samo od sebe - rekao je pa prokomentirao ždrijeb "vatrenih" na SP-u.

- Malo teža, ali prolazna skupina. Hrvatska je velesila, sigurno je da nas se ostale reprezentacije trebaju bojati. Vjerujem u prolaz i siguran sam da će Hrvatska daleko dogurati - zaključio je za Novu TV.

Fruk je ove sezone odigrao 29 utakmica i zabio 11 golova, uz dvije asistencije. Prema Transfermarktu vrijedi devet milijuna eura.