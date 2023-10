ANKETA Šimić otišao iz Dinama nakon 7 mjeseci. Je li trebao?

Dario Šimić je u ožujku ove godine, prije skupštine i usred borbe za prevlast u Dinamo, imenovan na poziciju člana uprave. Bio je zadužen za sportski sektor, bavio se transferima, ali nije imao veliku moć. Navijači su s odobravanjem dočekali njegovo imenovanje, nadali su se da kao legenda kluba i čovjek prepun nogometnog znanja može odvesti klub na novu razinu, no njegova priča potrajala je tek sedam mjeseci.

Pokretanje videa ... Video: Kosovar Football/Twitter

Šimić je podnio neopozivu ostavku na sjednici Izvršnog odbora. On i uprava bili su pod silnim kritikama nakon poraza od Ballkanija i Hajduka. Mnogi su smatrali da je pad kvalitete u momčadi njegova krivica zbog loše odrađenog ljetnog prijelaznog roka, bio je pod povećalom, ali strasti su se smirile nakon pobjede protiv Istre.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kada je klub podržao Sergeja Jakirovića, a on odlučio ostati i izvući klub iz krize, sve je upućivalo na to kako će svi preživjeti ovu krizu. Predsjednik Mirko Barišić podržao je Šimića, no on je sam odlučio otići.

A mi pitamo vas, je li Šimić trebao otići iz Dinama?