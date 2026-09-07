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NOVA ERA 'VATRENIH'

ANKETA Što mislite o Bilićevom popisu? Pozvao Belju i Mišića

Piše Luka Tunjić,
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ANKETA Što mislite o Bilićevom popisu? Pozvao Belju i Mišića
Foto: ANTONIO BAT/EPA
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Tu je napadač Dinama, Dion Drena Beljo, a vratili su se Franjo Ivanović, Josip Juranović i Josip Mišić

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Slaven Bilić u ponedjeljak je objavio prvi popis otkako se vratio na klupu hrvatske nogometne reprezentacije. Podsjetimo, Bilić je ljetos naslijedio Zlatka Dalića u izborničkoj fotelji "vatrenih" i time se vratio u poziciju od koje je odšetao nakon Europskog prvenstva 2012. Prve provjere bit će mu u Ligi nacija, a poznato je na koje će nogometaše računati u nadolazećem ciklusu.

Na novom je popisu Bilić predstavio neka nova imena. Tu je napadač Dinama, Dion Drena Beljo, a vratili su se Franjo Ivanović, Josip Juranović i Josip Mišić, koji je još pod Ante Čačićem upisao jedine nastupe u dresu "vatrenih".

Pretpozive su, pak, dobili Karlo Letica, Marin Pongračić, Kristijan Jakić, Lovro Majer, Nikola Moro, Toni Fruk, Luka Stojković. Što vi mislite o Bilićevom popisu?

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Komentari 17
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