Tu je napadač Dinama, Dion Drena Beljo, a vratili su se Franjo Ivanović, Josip Juranović i Josip Mišić
ANKETA Što mislite o Bilićevom popisu? Pozvao Belju i Mišića
Slaven Bilić u ponedjeljak je objavio prvi popis otkako se vratio na klupu hrvatske nogometne reprezentacije. Podsjetimo, Bilić je ljetos naslijedio Zlatka Dalića u izborničkoj fotelji "vatrenih" i time se vratio u poziciju od koje je odšetao nakon Europskog prvenstva 2012. Prve provjere bit će mu u Ligi nacija, a poznato je na koje će nogometaše računati u nadolazećem ciklusu.
Na novom je popisu Bilić predstavio neka nova imena. Tu je napadač Dinama, Dion Drena Beljo, a vratili su se Franjo Ivanović, Josip Juranović i Josip Mišić, koji je još pod Ante Čačićem upisao jedine nastupe u dresu "vatrenih".
📜 Upon his return as #Croatia head coach, Slaven Bilić presents the squad list for the upcoming #NationsLeague encounters in September and October! 🇭🇷✨ #UNL #HrabarBroj #Family #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/5q7fNe4vxO— HNS (@HNS_CFF) September 7, 2026
Pretpozive su, pak, dobili Karlo Letica, Marin Pongračić, Kristijan Jakić, Lovro Majer, Nikola Moro, Toni Fruk, Luka Stojković. Što vi mislite o Bilićevom popisu?
Što mislite o Bilićevom popisu?
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