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ANKETA Što treba napraviti s projektom novog Maksimira?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 6 min
ANKETA Što treba napraviti s projektom novog Maksimira?
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Foto: VG13 Architects
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Narod je srušio plan za novi Maksimir! Nakon lavine kritika, BBB, Boban i Plenković okrenuli ploču, a natječaj bi mogao pasti

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U svega stotinjak sati od objave pobjednika međunarodnog arhitektonskog natječaja za novi stadion u Maksimiru i obližnji Sportsko-rekreacijski centar Svetice, talijanskog arhitektonskog studija VG13, javnost je uspjela preokrenuti situaciju. Pa se, nakon silnih kritika na račun otvorenog dizajna stadiona u čast arhitekta izvornog Maksimira Vladimira Turine, počelo razmišljati o drugim rješenjima.

Više od dva dana članovi ocjenjivačkog žirija žestoko su branili odabir pobjednika, javnost nazivali "diletantima", cinično im docirali kako "oni (Dinamovi navijači) to znaju bolje", spominjali kako ni Eiffelov toranj u početku nije bio poželjan Parižanima... A o potrebama prosječnog navijača da imaju krov nad glavom i ne budu na propuhu nisu vodili računa.

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Foto: Grad Zagreb / Arhitektonski natječaj za stadion Maksimir i SRC Svetice

Prijelomni je trenutak, čini se, bio u nedjelju prijepodne, kad se oglasila navijačka skupina Bad Blue Boys i rekla kako ne može podržati ovakav dizajn stadiona, kako su im u razgovorima obećali povezan krov i jedinstvene tribine. A onda je, već istu večer, Zvonimir Boban okrenuo ploču pa, iako je podcrtao da i dalje misli da je to najbolji dizajn, priznao kako je samo kap u moru i kako nema pravo ne boriti se za to da se glas Dinamovih navijača čuje.

U ponedjeljak je poentirao premijer Andrej Plenković, koji je prepucavanja oko stadiona i najave referenduma za njegovo rušenje pratio s Općine skupštine UN-a u New Yorku i jasno poručio kako bi želio da se natječaj poništi i da se objavi novi pozivni natječaj za neke studije. I drugi suinvestitor, gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je također bio član ocjenjivačkog suda, priznao je kako je svjestan kritika javnosti i uvažava ih, kako će trebati pronaći rješenje koje će pomiriti stav struke i budućih korisnika stadiona.

Iz Društva arhitekata Zagreb, čiji su članovi jednoglasno pogurali ideju o milanskoj verziji Maksimira, poručili su kako će se o izjavama premijera i gradonačelnika oglasiti u utorak. U međuvremenu, u anketi na portalu 24sata, među 30.000 glasova, čak 90 posto ljudi glasovalo je kako im se ne sviđa predloženi dizajn Maksimira. Što dalje s projektom?

Sviđa li vam se dizajn novog Maksimira?

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