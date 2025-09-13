Srećom za Hajduk, Raci je ostao na travnjaku, barem do kraja prvog poluvremena. Garcia nije htio riskirati s njime i izvadio ga je na poluvremenu. Što mislite, je li stoper 'bijelih' trebao biti isključen?
ANKETA Stoper Hajduka kao kečer. Je li zaslužio isključenje?
Varaždin je sjajno ušao u susret šestog kola HNL-a protiv Hajduka. ''Bijeli'' su stigli na gostovanje na sjeveru Hrvatske, ali su nakon manje od deset minuta bili u dva gola zaostatka. Aleksa Latković šokirao je Splićane u petoj minuti, a Ivica Ivušić zabio je autogol u osmoj minuti nakon povratne lopte Tavaresa.
Situacija je mogla postati još teža za Splićane u 28. minuti. Naime, stoper Ron Raci dobio je žuti karton u 18. minuti zbog prekršaja nad Tavaresom, a u 28. minuti je riskirao isključenje neobjašnjivim potezom.
Naime, tada se, na sredini terena, našao u 'hrvačkom' obračunu s Mamutom. Igrač Varaždina najprije se zagradio, a hajdukovac je u odgovoru stisnuo svoje ruke oko njegovog poprsja. Sve je trajalo nekoliko sekundi, prije nego što je Patrik Kolarić svirao prekršaj.
Srećom za Hajduk, Raci je ostao na travnjaku, barem do kraja prvog poluvremena. Garcia nije htio riskirati s njime i izvadio ga je na poluvremenu. Što mislite, je li stoper "bijelih" trebao biti isključen?
