ANKETA Stoper Hajduka kao kečer. Je li zaslužio isključenje?

Srećom za Hajduk, Raci je ostao na travnjaku, barem do kraja prvog poluvremena. Garcia nije htio riskirati s njime i izvadio ga je na poluvremenu. Što mislite, je li stoper 'bijelih' trebao biti isključen?

Varaždin je sjajno ušao u susret šestog kola HNL-a protiv Hajduka. ''Bijeli'' su stigli na gostovanje na sjeveru Hrvatske, ali su nakon manje od deset minuta bili u dva gola zaostatka. Aleksa Latković šokirao je Splićane u petoj minuti, a Ivica Ivušić zabio je autogol u osmoj minuti nakon povratne lopte Tavaresa.

Situacija je mogla postati još teža za Splićane u 28. minuti. Naime, stoper Ron Raci dobio je žuti karton u 18. minuti zbog prekršaja nad Tavaresom, a u 28. minuti je riskirao isključenje neobjašnjivim potezom.

Naime, tada se, na sredini terena, našao u 'hrvačkom' obračunu s Mamutom. Igrač Varaždina najprije se zagradio, a hajdukovac je u odgovoru stisnuo svoje ruke oko njegovog poprsja. Sve je trajalo nekoliko sekundi, prije nego što je Patrik Kolarić svirao prekršaj.

