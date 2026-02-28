FOTO Imala je čudne sklonosti. Slavni nogometaš ju je ostavio

Bivša supruga nizozemskog reprezentativca Matthijsa de Ligta, koja je i sama uspješna poduzetnica s vlastitim brendom, na društvenim mrežama često dijeli sadržaj koji se, kako se čini, nimalo ne uklapa u svijet nogometa
Svijet nogometa iznenadila je vijest o navodnom razlazu jednog od najpoznatijih nizozemskih parova.
| Foto: Instagram
Svijet nogometa iznenadila je vijest o navodnom razlazu jednog od najpoznatijih nizozemskih parova. |
Foto: Instagram
Svijet nogometa iznenadila je vijest o navodnom razlazu jednog od najpoznatijih nizozemskih parova.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Vrhunski branič Matthijs de Ligt i manekenka Annekee Molenaar, koji su u bračnu luku uplovili prije samo godinu dana nakon dugogodišnje veze, navodno su pred razvodom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kako prenose brojni britanski i nizozemski mediji, razlog nije treća osoba ili klasične nesuglasice, već De Ligtovo sve veće nezadovoljstvo supruginim "spiritualnim" načinom života.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Izvori bliski paru, čije izjave prenose mediji, tvrde da se De Ligt, fokusiran na svoju zahtjevnu sportsku karijeru, sve teže nosi s "dubokim duhovnim sklonostima" svoje supruge.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Annekee, koja je i sama uspješna poduzetnica s vlastitim brendom i stranicom pod nazivom "Alchemia", na društvenim mrežama često dijeli sadržaj koji se, kako se čini, nimalo ne uklapa u svijet profesionalnog nogometa.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Riječ je o objavama vezanim uz kupovinu i moć dragog kamenja i kristala, čitanje tarot karata, pa čak i odjevnim predmetima sa simbolima kanabisa.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Taj "spiriwiri-sadržaj", kako ga opisuju strani mediji, navodno je postao nepremostiva prepreka u njihovom odnosu, stvarajući jaz između De Ligtove pragmatičnosti i Annekeene posvećenosti alternativnoj duhovnosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Da nešto ozbiljno ne štima u naizgled idiličnom braku, postalo je jasno kada je par, vjenčan u ljeto 2024. godine, iznenada otkazao planiranu proslavu prve godišnjice braka u Italiji.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Taj čin, koji je trebao biti proslava njihove ljubavi, pretvorio se u prvi javni signal dubokih problema.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Umjesto romantičnog slavlja, uslijedili su odvojeni putevi koji su samo potaknuli glasine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
De Ligt je, prema napisima, viđen kako sam uživa na luksuznim odmorima na Ibizi i Barbadosu, daleko od obiteljskog gnijezda.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Fotografije s tih putovanja, na kojima nema ni traga njegovoj supruzi, dodatno su dolile ulje na vatru medijskih nagađanja o definitivnom kraju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ova fizička razdvojenost za mnoge je bila jasan pokazatelj da par više ne živi zajedno.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako Matthijs i Annekee još uvijek nisu službeno potvrdili kraj svoje ljubavi, njihova šutnja je gromoglasna.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Poznanici i izvori iz njihovog okruženja za nizozemske medije tvrde da je njihov brak "efektivno završen" i da je samo pitanje vremena kada će stići i službena objava.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Par koji je godinama slovio za jedan od najskladnijih i najprizemnijih u svijetu nogometa, sada se suočava s privatnom dramom pod budnim okom javnosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Screenshot/