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ANKETA Sviđa li vam se dizajn novog stadiona Maksimir?

Piše Josip Tolić, Luka Tunjić,
Čitanje članka: 3 min
ANKETA Sviđa li vam se dizajn novog stadiona Maksimir?
Foto: Grad Zagreb
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Novi stadion Maksimir trebao bi imati kapacitet od 35.000 mjesta, garažu za 800 mjesta, tri terena za treniranje uz jedan kapaciteta 1500 mjesta, ali i novi atletski stadion

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 Nagledao sam se stadiona, na ovom sam živio i toliko ga volio. Kad momčadi budu dolazile na taj stadion, imat će veliki respekt i strahopoštovanje, rekao je predsjednik Dinama, Zvonimir Boban, u četvrtak na predstavljanju dizajna novog zagrebačkog nogometnog stadiona. 

POGLEDAJTE: Kako bi trebao izgledati novi Maksimir

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Foto: Grad Zagreb

Novi stadion Maksimir trebao bi imati kapacitet od 35.000 mjesta, garažu za 800 mjesta, tri terena za treniranje uz jedan kapaciteta 1500 mjesta, ali i novi atletski stadion. Ana Boljar, predsjednica Društva arhitekata, otkrila je kako je bilo čak 88 prijavljenih radova iz više od 20 zemalja.

Koautori prvoplasiranog rada su Talijani, VG13 Architects Studio Associatio, Tommaso Fantini i Alberto Rossi, uz pet suradnika, Nikolu Anđelića, Giovannija Campagnu, Niccoloa Pastija, Tommasa Salu i Massilimiana Selenatija. 

Foto: Grad Zagreb
Foto: Grad Zagreb

Naravno, prve fotke izazvale su brojne reakcije u javnosti. Što vi mislite, je li ovaj dizajn stadion kakvog Dinamo i Zagreb zaslužuju?

ANKETA: Sviđa li vam se novi Maksimir?

Sviđa li vam se dizajn novog Maksimira?

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Komentari 30
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