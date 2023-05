ANKETA Tko danas osvaja Kup?

Hajduk i Šibenik večeras od 19 sati na Rujevici igraju finale Hrvatskog nogometnog kupa.

Jedna utakmica, 90 ili 120 minuta, pa možda i penali. I zato je baš sve moguće, bez obzira na značajnu razliku u kvaliteti branitelja titule i budućeg drugoligaša.

Hajduk je, podsjetimo, sedam puta digao Rabuzinovo sunce, a još je pet puta zapinjao na zadnjoj prepreci. Ovo će mu biti 13. finale.

Šibenik, s druge strane, traži prvu titulu iz drugog finala, a u debitantskom nastupu u finalu izgubio je baš od Hajduka. No, bila su to vremena kada se igralo na dvije utakmice (do 2014.). Možda je sad vrijeme za revanš!

Što vi mislite? Tko danas slavi?