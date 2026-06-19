Obavijesti

Sport

Komentari 5
ŠTO MISLITE?

ANKETA Tko je najbolji HRT-ov stručni komentator na SP-u?

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Tko je najbolji HRT-ov stručni komentator na SP-u?
Foto: Renato Branđolica/HRT

U tijeku je najveće nogometno svjetsko prvenstvo u povijesti, a HRT je za Mundijal okupio nikad veći tim komentatora i stručnjaka. Oni se izmjenjuju u emisiji Americana, a zanima nas tko vam se najviše dojmio

Admiral

Svjetsko prvenstvo 2026. najveći je nogometni događaj u povijesti. Turnir je počeo 11. lipnja, a trajat će sve do 19. srpnja. Čak 48 reprezentacija ukupno će odigrati čak 104 utakmice, a prijenos svakog susreta u Hrvatskoj je na Hrvatskoj radioteleviziji (HRT), koja je okupila prošireni tim stručnjaka za Mundijal.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Tomislav Stipić o utakmici s Ganom VIDEO
Tomislav Stipić o utakmici s Ganom | Video: 24sata Video

Emisiju Americana vode Marko Šapit i Valentina Miletić, a na javnoj dalekovidnici veliki je tim stručnih komentatora. To su Samir Toplak, Željko Sopić, Darko Jozinović, Tihana Nemčić Bojić, Krunoslav Rendulić, Anton Samovojska i Tomislav Ivković. A mi vas pitamo, tko od njih vam se najviše dojmio u prvih osam dana Svjetskog prvenstva? 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Suigrač Ante Budimira odlazi u Liverpool, Ante Ćorić vratio se na Maltu...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Suigrač Ante Budimira odlazi u Liverpool, Ante Ćorić vratio se na Maltu...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Brutalan start slomio je Konéu nogu. Stadion ga ispratio pljeskom, a on im mahnuo
ISPRAĆEN NA NOSILIMA

FOTO Brutalan start slomio je Konéu nogu. Stadion ga ispratio pljeskom, a on im mahnuo

Liječnici su Konéu tijekom pružanja pomoći dali i masku za kisik, a zatim su ga na nosilima iznijeli s terena. Kanadski veznjak mahnuo je publici i podignuo palac, na što su mu navijači u Vancouveru odgovorili pljeskom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026