U tijeku je najveće nogometno svjetsko prvenstvo u povijesti, a HRT je za Mundijal okupio nikad veći tim komentatora i stručnjaka. Oni se izmjenjuju u emisiji Americana, a zanima nas tko vam se najviše dojmio
ANKETA Tko je najbolji HRT-ov stručni komentator na SP-u?
Svjetsko prvenstvo 2026. najveći je nogometni događaj u povijesti. Turnir je počeo 11. lipnja, a trajat će sve do 19. srpnja. Čak 48 reprezentacija ukupno će odigrati čak 104 utakmice, a prijenos svakog susreta u Hrvatskoj je na Hrvatskoj radioteleviziji (HRT), koja je okupila prošireni tim stručnjaka za Mundijal.
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Emisiju Americana vode Marko Šapit i Valentina Miletić, a na javnoj dalekovidnici veliki je tim stručnih komentatora. To su Samir Toplak, Željko Sopić, Darko Jozinović, Tihana Nemčić Bojić, Krunoslav Rendulić, Anton Samovojska i Tomislav Ivković. A mi vas pitamo, tko od njih vam se najviše dojmio u prvih osam dana Svjetskog prvenstva?
Tko vam je najbolji HRT-ov stručni komentator na SP-u?
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