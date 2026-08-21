Drama u Splitu: Hajduk ispustio pobjedu u 95. minuti, a trener Garcia stao iza Silića i odbacio promjenu golmana. Što vi mislite?
ANKETA Treba li Hajduk podržati Silića ili promijeniti golmana?
Još jedna teška noć u Splitu. Hajduk je protiv Rakówa imao pobjedu do 95. minute, a onda je primio i ispustio gol prednosti za uzvrat. Susret je završio 2-2 te će se "bijeli" morati pomučiti za prolaz na uzvratu. Toni Silić (22) primio je gol u svoj kut za izjednačenje Rakówa, a imao je i još jedan kiks kada su gosti pogodili stativu. Gonzalo Garcia komentirao je razmišlja li o promjeni golmana.
- Ne razmišljam o promjeni golmana. Silić je odličan vratar, siguran sam da će nas spasiti u sljedećoj utakmici - jasno je rekao trener Hajduka.
Iako Silić nije u najboljoj formi, trenutačno je glavni izbor Hajduka, veliki talent te jako perspektivan golman, a uz to je i mladi reprezentativac. Ivica Ivušić bio je "jedinica", ali je status izgubio nakon dugih ozljeda i manjka kontinuiteta. Sada je na klupi kao skupa zamjena jer godišnje prima nešto manje od 400.000 eura. Ipak, bio je golman reprezentacije.
Tu je još i Dante Stipica kao treći izbor, ali on je sa 35 godina na leđima doveden kao treće rješenje. Pitamo vas treba li Hajduk promijeniti golmana ili treba ostati vjeran Siliću.
Treba li Hajduk mijenjati golmana?
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