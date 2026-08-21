ANKETA Treba li Hajduk podržati Silića ili promijeniti golmana?

Još jedna teška noć u Splitu. Hajduk je protiv Rakówa imao pobjedu do 95. minute, a onda je primio i ispustio gol prednosti za uzvrat. Susret je završio 2-2 te će se "bijeli" morati pomučiti za prolaz na uzvratu. Toni Silić (22) primio je gol u svoj kut za izjednačenje Rakówa, a imao je i još jedan kiks kada su gosti pogodili stativu. Gonzalo Garcia komentirao je razmišlja li o promjeni golmana.

Prva utakmica Hajduka i Rakova u play-offu za ulazak u UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Ne razmišljam o promjeni golmana. Silić je odličan vratar, siguran sam da će nas spasiti u sljedećoj utakmici - jasno je rekao trener Hajduka.

Iako Silić nije u najboljoj formi, trenutačno je glavni izbor Hajduka, veliki talent te jako perspektivan golman, a uz to je i mladi reprezentativac. Ivica Ivušić bio je "jedinica", ali je status izgubio nakon dugih ozljeda i manjka kontinuiteta. Sada je na klupi kao skupa zamjena jer godišnje prima nešto manje od 400.000 eura. Ipak, bio je golman reprezentacije.

Tu je još i Dante Stipica kao treći izbor, ali on je sa 35 godina na leđima doveden kao treće rješenje. Pitamo vas treba li Hajduk promijeniti golmana ili treba ostati vjeran Siliću.