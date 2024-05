ANKETA Treba li Jakirović ostati trener Dinama iduće sezone?

Ne znam kakvi su mi planovi za ljeto, posvetit ću se sebi i nekim mojim odlukama. Razgovarat ću s klupskim čelnicima idućih dana da vidimo gdje smo i što smo. Imam važeći ugovor s Dinamom još dvije godine. Poslije ove dvostruke, pardon trostruke krune, za koju je zaslužan i kolega Bišćan, moram i ja razmisliti što i kako dalje, rekao je Sergej Jakirović nakon osvajanja duple krune u Rijeci.

POGLEDAJTE VIDEO: Doček dinamovaca na Maksimiru

Pokretanje videa... 00:50 Slavlje navijača Dinama ispred Maksimira | Video: 24sata

U večeri koja je bila fantastičan Dinamov finale turbulentne sezone u kojoj je nekoliko puta bio na rubu provalije, u kojoj je izgubio osam utakmica i većinu sezone zaostajao za vrhom ljestvice, a onda sve okrenuo, ušao u osminu finala Konferencijske lige i uzeo dva trofeja, Jakir je izjavom zaintrigirao javnost.

Predsjednik Velimir Zajec brže-bolje ugasio je vatru:

- Svi su od mene na početku očekivali da dođe do promjene nakon nekih loših stvari, no ja sam stao uz trenera i to je normalno. On ima našu podršku, ostat će tu dok god mi budemo vjerovali u njega.

Jakirović je slične poruke odaslao nakon debakla u Prištini u listopadu protiv Ballkanija (2-0), što mu je bila tek deseta utakmica u klubu, a u klubu su onda odlučili kako krivica nije bila u njemu. Kasnije mu je uprava čuvala leđa kad se lomilo, tomu u prilog ide činjenica i što Dinamo još daje plaću Anti Čačiću (godinu dana nakon otkaza!) i što bi nova otpremnina značila i nove financijske probleme. Slijedi sezona u kojoj "modri" mogu biti na korak od plasmana u novu Ligu prvaka i u džep spremiti 18 milijuna eura. Zajec i društvo moraju razriješiti pitanje trenera koje je otvorio sam Jakirović i odlučiti je li on taj koji će ih povesti iduće sezone.