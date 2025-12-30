Trenerica srušila internet. Jedan kadar u prijenosu bio je dosta...

Fizioterapeutkinja i atletska trenerica Alexa Blatt postala viralna zvijezda zbog jednog kadra s utakmice sveučilišne košarke. Internet bruji šalama, a ona izbrisala društvene mreže
Sveučilišna košarkaška utakmica u SAD-u između UCLA Bruinsa i Washington Huskiesa trebala je biti tek jedna u nizu u ranoj fazi sezone. Pobjeda UCLA-ja od 82-80 bila je tijesna i napeta, no umjesto analize koševa i taktike, internet je eksplodirao zbog nečega što se dogodilo pokraj terena.
| Foto: X/screenshot
Sveučilišna košarkaška utakmica u SAD-u između UCLA Bruinsa i Washington Huskiesa trebala je biti tek jedna u nizu u ranoj fazi sezone. Pobjeda UCLA-ja od 82-80 bila je tijesna i napeta, no umjesto analize koševa i taktike, internet je eksplodirao zbog nečega što se dogodilo pokraj terena. |
Foto: X/screenshot
Sveučilišna košarkaška utakmica u SAD-u između UCLA Bruinsa i Washington Huskiesa trebala je biti tek jedna u nizu u ranoj fazi sezone. Pobjeda UCLA-ja od 82-80 bila je tijesna i napeta, no umjesto analize koševa i taktike, internet je eksplodirao zbog nečega što se dogodilo pokraj terena.
| Foto: X/screenshot
Foto X/screenshot
U samo nekoliko sati, glavna zvijezda večeri nije postao nijedan igrač, već fizioterapeutkinja momčadi Alexa Blatt, koja je sasvim nesvjesno postala globalni viralni fenomen.
| Foto: X/screenshot
Foto X/screenshot
Jedan jedini kadar televizijskog prijenosa bio je dovoljan da pokrene lavinu. Kamera je uhvatila trenutak u kojem Blatt kleči pored igrača na klupi, pružajući mu pomoć. No kut snimanja i njezina pozicija bili su dovoljni da društvene mreže eksplodiraju.
| Foto: X/screenshot
Foto Instagram
Fotografija se počela širiti brzinom munje, a komentari su se nizali jedan za drugim. Ubrzo je snimka prikupila više od tri milijuna pregleda, a pobjeda njezine momčadi pala je u drugi plan.
| Foto: X/screenshot
Foto Facebook
Dok je Alexa Blatt profesionalno obavljala svoj posao, fokusirana na stanje igrača, korisnici interneta vidjeli su nešto sasvim drugo. Krenule su šale na račun igrača koji je, prema mišljenju mnogih, "100 posto lažirao ozljedu" kako bi dobio njezinu pažnju.
| Foto: Facebook
Foto Facebook
"Ma lik definitivno glumi ozljedu", glasio je jedan od najpopularnijih komentara. "Ako je i ozlijeđen, tempiranje mu je savršeno", dodao je drugi korisnik, dok su se ostali nadovezivali u sličnom tonu. "U UCLA-ju očito imaju puno ozljeda prepona ove sezone", "To nije torta, to je cijela slastičarna" napisao je jedan obožavatelj.
| Foto: Facebook
Foto Facebook
Komentari su postajali sve brojniji i kreativniji, a identitet fizioterapeutkinje postao je glavna tema rasprava. Nije trebalo dugo da internetski detektivi otkriju o kome je riječ. U pitanju je bila Alexa Blatt, pomoćna atletska trenerica sveučilišta UCLA. Međutim, slava koju je stekla preko noći očito joj nije godila.
| Foto: TikTok/screenshot
Foto TikTok/screenshot
Stvarni život Alexe Blatt priča drugačiju priču. Ona je cijenjena stručnjakinja s impresivnom karijerom i godinama iskustva. Na službenim stranicama sveučilišta UCLA navedena je kao pomoćna atletska trenerica, a ovo joj je prva sezona da radi s muškom košarkaškom momčadi.
| Foto: TikTok/screenshot
Foto TikTok/screenshot
Blatt je na UCLA-ju zaposlena već sedam godina, a prije nego što se pridružila muškoj ekipi, šest je sezona uspješno radila sa ženskom košarkaškom momčadi i atletskim programima. Njezin doprinos bio je ključan u uspjesima ženske ekipe, koja je pod njezinom skrbi stigla do NCAA Final Foura u sezoni 2024/25. Osim toga, radi i sa ženskom golf ekipom.
| Foto: TikTok/screenshot
Foto TikTok/screenshot
Njezina biografija otkriva da je diplomirala na Sveučilištu Nova Southeastern, a magisterij iz kineziologije stekla je na Sveučilištu Illinois State. Specijalizirala je niz naprednih tehnika kao što su Grastonova tehnika, manualna terapija i miofascijalni cupping. Prije dolaska na UCLA, iskustvo je stjecala i na sveučilištima Jacksonville i Illinois State, uvijek radeći u sjeni, daleko od svjetala pozornice.
| Foto: Don Liebig/ASUCLA
Foto UCLA Athletics
Čim je njezino ime postalo javno, Alexa Blatt reagirala je brzo. Svi njezini profili na društvenim mrežama postali su privatni, a Instagram profil je izbrisala. Bio je to jasan znak da ne želi sudjelovati u cirkusu koji je nastao bez njezine volje. Trenutak u kojem je samo radila svoj posao pretvorio ju je u internetski objekt požude, a ona je odlučila povući se iz javnosti i zaštititi svoju privatnost.
| Foto: UCLA Athletics
Foto UCLA Athletics
Njezin slučaj još je jedan podsjetnik na moć interneta i kako jedan bezazleni trenutak, izvučen iz konteksta, može nečiji život okrenuti naglavačke. Dok su se šale nastavile nizati, priča o Alexi Blatt postala je i priča o cijeni neželjene slave u digitalnom dobu, gdje se profesionalnost i stručnost lako mogu zasjeniti jednim viralnim kadrom.
| Foto: Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Jacksonville University