Trenerica srušila internet. Jedan kadar u prijenosu bio je dosta...

Čim je njezino ime postalo javno, Alexa Blatt reagirala je brzo. Svi njezini profili na društvenim mrežama postali su privatni, a Instagram profil je izbrisala. Bio je to jasan znak da ne želi sudjelovati u cirkusu koji je nastao bez njezine volje. Trenutak u kojem je samo radila svoj posao pretvorio ju je u internetski objekt požude, a ona je odlučila povući se iz javnosti i zaštititi svoju privatnost. | Foto: UCLA Athletics