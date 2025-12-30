Obavijesti

FOTO: EVO TKO JE ONA

Trenerica srušila internet. Jedan kadar u prijenosu bio je dosta...

Fizioterapeutkinja i atletska trenerica Alexa Blatt postala viralna zvijezda zbog jednog kadra s utakmice sveučilišne košarke. Internet bruji šalama, a ona izbrisala društvene mreže
Sveučilišna košarkaška utakmica u SAD-u između UCLA Bruinsa i Washington Huskiesa trebala je biti tek jedna u nizu u ranoj fazi sezone. Pobjeda UCLA-ja od 82-80 bila je tijesna i napeta, no umjesto analize koševa i taktike, internet je eksplodirao zbog nečega što se dogodilo pokraj terena. | Foto: X/screenshot
