ANKETA Treba li nogometu šou na poluvremenu? Fifa potvrdila: Premijeru će imati na Mundijalu

Na poluvremenu finalne utakmice Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi 2026. održat će se šou na poluvremenu po uzoru na Super Bowl. To je potvrdio predsjednik krovne nogometne organizacije Gianni Infantino, a Fifa je za tu priliku angažirala britanski rock band Coldplay da im pomogne u kreiranju liste potencijalnih kandidata.

Poluvrijeme nogometne utakmice traje 15 minuta, što je upola kraće od poluvremena na Super Bowlu, ali za sada nema informacija hoće li se produljivati trajanje pauze u finalu Svjetskog prvenstva.

- Potvrđujem da će prvi puta u povijesti u finalu Svjetskog prvenstva biti održan šou na poluvremenu. To će biti povijesni trenutak za Fifu, a on će biti dostojan najvećeg sportskog događaja na svijetu - istaknuo je Infantino.

Najavio je i kako će Fifa zauzeti Times Square u finalnom tjednu Svjetskog prvenstva te objasnio kako nema boljeg mjesta za gledanje najboljih svjetskih igrača od povijesnog trga u New Yorku.

Svjetsko prvenstvo igrat će se od 11. lipnja do 19. srpnja 2026. godine u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim državama u čak 16 gradova. Finale se igra u New Yorku na stadionu MetLife, domu momčadi iz NFL-a New York Giantsa i New York Jetsa.