ANKETA Treba li ostaviti sjever Maksimira ili i njega srušiti?

Dok se Zagreb priprema za povijesni projekt rušenja starog i izgradnje novog maksimirskog stadiona, u stručnoj javnosti razvila se polemika oko ključnog pitanja: što učiniti s relativno novom sjevernom tribinom? Dok dio stručnjaka upozorava da je njezino rušenje "apsurdno bacanje novca", poznati arhitekt Otto Barić, autor jedne od vizija novog stadiona, odlučno tvrdi: cijeli stadion mora biti srušen, uključujući i sjever.

Sjeverna tribina, izgrađena 1998. godine prema želji tadašnjeg predsjednika Franje Tuđmana, predstavlja temeljni problem za svaku buduću rekonstrukciju, smatra Barić. Njezini ključni nedostaci su lokacija i visina.

- Preblizu je Maksimirskoj ulici. Trebala bi biti udaljena minimalno dodatnih 20 do 30 metara kako bi se omogućilo kvalitetno punjenje i pražnjenje stadiona - rekao je Barić za Jutarnji list.

Osim toga, njezina visina diktirala bi gabarite ostatka stadiona. Zadržavanje sjevera zahtijevalo bi izgradnju trećeg prstena tribina, što bi kapacitet nepotrebno podiglo na 45.000 do 50.000 mjesta. Takav projekt, prema Barićevoj procjeni, vinuo bi troškove na vrtoglavih 350 do 400 milijuna eura, što je financijski neisplativo za stadion planiranog kapaciteta od oko 35.000 gledatelja.

Rušenje jeftinije od zadržavanja?

Iako su neki stručnjaci procijenili građevinsku vrijednost sjeverne tribine na više od 50 milijuna eura, Barić odlučno odbacuje tu tezu.

- Trošak zadržavanja sigurno je veći od rušenja - ističe, dodajući da je objekt star više od 25 godina te da su fasada i unutrašnjost završile životni ciklus.

Argument o komercijalnoj iskoristivosti podtribinskog prostora također smatra djelomično točnim. Zbog jednostranog osvjetljenja, samo je prvih šest metara dubine prostora kvalitetno iskoristivo, dok ostatak, oko 80 posto površine, opisuje kao "malo bolje skladište".

Saga o Maksimiru, u koju je od 1997. uloženo više od 120 milijuna eura poreznih obveznika, pretvorila je stadion u spomenik promašenim projektima. Čini se da je Grad Zagreb prihvatio argumente za potpuno novi početak, raspisavši natječaj za projekt uklanjanja postojećeg stadiona. Projekt novog doma za Dinamo i reprezentaciju zajednički će financirati Vlada, Grad i Uefa, a prema optimističnim najavama, prve utakmice mogle bi se na njemu igrati 2030.