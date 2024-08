ANKETA Treba li Perišić otići iz Hajduka nakon što ga je Gattuso udaljio iz momčadi?

Gennaro Gattuso izbacio je Ivana Perišića iz momčadi i ne računa na njega za utakmicu protiv Lokomotive. Prostrujilo je to hrvatskim javnim prostorom u subotu navečer. Kao razlog navedena je nedisciplina, ali kao netko tko je karijeru izgradio upravo na tome, bilo je teško u to povjerovati pa smo čekali dodatno pojašnjenje. A jedno od potencijalnih dao je Gattuso nakon remija s Lokomotivom (1-1).

- Prije 20 dana razgovarao sam s Perišićem. Rekao je da želi otići iz Hajduka. Ako neki igrač želi otići, to može dovesti do krivih razmišljanja i komplikacija unutar svlačionice. Ovo nije zatvorena priča. On je i dalje tu, sutra je novi dan - završio je Gattuso u nešto miroljubivijem tonu.

I dalje je tu jako nepoznanica. Do kada će biti izvan momčadi, kao i ona znači li ovo da je Perišić odigrao svoje za Hajduk ili je na pomolu pomirba s talijanskim trenerom? Ako i riješe nesuglasice, pitanje je od kakve koristi će klubu biti igrač koji želi otići, a kako smo pisali, jedan od zainteresiranih klubova je Barcelona.

Perišićev ugovor s Hajdukom je na snazi do ljeta 2025. godine, ali postoji i klauzula od 200 tisuća eura koju može zainteresirani klub aktivirati do 29. kolovoza. Sve je izvjesnije kako će se to i dogoditi jer hrvatski reprezentativac ne želi ostati na Poljudu. A došao je u siječnju ove godine, bila je to kao priča iz bajke za navijače Hajduka koji su ga dozivali protekle dvije godine.

I činilo se da će to biti završetak jedne veličanstvene karijere s naslovom prvaka u najdražem klubu, ali Splićani su se raspali u drugom dijelu sezone i baš kad se Perija oporavio, ostali bez šansi za titulu. On je dobio prijeko potrebnu minutažu nakon teške ozljede, uspio se oporaviti i nastupiti na Euru, ali naslov prvaka klubu nije uspio donijeti. I nakon cijele situacije s izbacivanjem iz momčadi, pitanje je hoće li taj cilj ikada ostvariti. A isti ti navijači, koji su ga dočekali širom raširenih ruku, sada ga vrijeđaju.

