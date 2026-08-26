ANKETA Je li prodaja Rokasa Pukštasa dobar potez Hajduka?

Rokas Pukštas (22) večeras igra posljednju utakmicu za Hajduk, koji traži plasman u Konferencijsku ligu protiv Rakowa nakon što je susret na Poljudu završio 2-2. Ranije smo na 24sata pisali kako Hajduk prodaje Puktšasa u Middlesbrough, koji je aktivirao izlaznu klauzulu od pet milijuna eura. Transfer Pukštasa završio je hrvatski menadžer Andy Bara.

Amerikanac je u Hajduku stasao u jednog od najboljih veznjaka hrvatske lige. Za splitski klub odigrao je 141 utakmica i zabio 26 golova uz 10 asistencija. Karijeru nastavlja u drugoj engleskoj ligi.

Split: Trening Hajduka uoči sutrašnje utakmice | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hajduk je nadomak plasmana u Europu nakon 15 godina i sigurno će Pukštasov odlazak biti veliki udarac za Garcijinu momčad, ali njegovim će transferom Splićani značajno napuniti tanku klupsku blagajnu.

Pukštas je godinama bio među najzanimljivijim igračima u Hajdukovom "izlogu", a karijeru će nastaviti u drugom razredu engleskog nogometa. U anketi glasajte je li ovo dobar posao Hajduka.